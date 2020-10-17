نشرة المرأة والصحة.. ألوان موضة ملابس خريف 2020.. وتعليمات مهمة في المدارس للوقاية من كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:





تصيبك الحيرة قبل كل فصل وبالأخص في فصل الخريف فلا نعلم أي الألوان تتناسب مع الملابس التي يمكن أن تتناسب مع هذا الفصل الذي يميل اجواءه إلى البرودة قليلا، لذا سنقوم بذكر ابرز الوان موضة ملابس الخريف 2020.





تصدرت الفنانة نيللي كريم ، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أدلت ببعض التصريحات المثيرة للجدل خلال استضافتها في برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي".





مع حلول العام الدراسي الجديد تشعر الكثير من الأمهات بالخوف والقلق على أطفالها بسبب انتشار الأمراض بين الطلاب سواء البرد والأنفلونزا أو غيرها من الأمراض المعدية الأخري.





نواجه العديد من المناسبات الخاصة التي تتطلب تحضيرًا خاصًا لها بدءًا من الجلد إلى الماكياج مرورًا بتصفيفة الشعر ، ولكن قد تضطر إلى الحصول على مكياج ليلي عاجل لم يتم التخطيط له مسبقًا، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية للحصول على مكياج جذاب وفوري،وفقا لما نشره موقع fashion.

مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل وزوجة الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث ظهور.



لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.. فوائد جلسات توسيع الشعب الهوائية هناك العديد من فوائد جلسات توسيع الشعب الهوائية للكبار والأطفال الذين يعانون من مشاكل الجهاز التنفسي ، وإن ممن يعانون من مشاكل في التنفس او اى امراض بالجهاز التنفسي فعليك بمعرفة فوائد جلسات توسيع الشعب الهوائية.



























