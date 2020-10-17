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ثقافة

الأربعاء.. «حرب مصر العظمى» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:00 م
كتاب أكتوبر 73 حرب
كتاب "أكتوبر 73 حرب مصر العظمى"
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ا ش ا
تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوةً لمناقشة كتاب "أكتوبر 73 حرب مصر العظمى" للكاتب الصحفى أحمد السرساوى، يوم الأربعاء المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك. 

وكانت الندوة ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، ويناقش الكتاب اللواء أ.ح الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق. 

وتقدم الندوة الإعلامية منال ماجد، ويديرها ياسر عثمان مدير عام المكتبة مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وتقام فى الهواء الطلق على ضفاف نيل القاهرة بتراس المكتبة.

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