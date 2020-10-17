الأربعاء.. «حرب مصر العظمى» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوةً لمناقشة كتاب "أكتوبر 73 حرب مصر العظمى" للكاتب الصحفى أحمد السرساوى، يوم الأربعاء المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك.

وكانت الندوة ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، ويناقش الكتاب اللواء أ.ح الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق.



