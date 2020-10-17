AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان جذاب.. بوسي تبهر متابعيها عبر إنستجرام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت المطربة الشعبية بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي، بإطلالة جذابة وأنيقة ترتدي فستانا قصيرا.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالتالى:
-قمر
-الفستان تحفة 
-وحشتينا يا فنانة 

اقرأ أيضًا:

وتحرص بوسي على مشاركة صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالتها متنوعة وعصرية وتنوع بين الكاجوال والشهرة. 

يذكر أن احدث أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال.. بوسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. شاهد

بوسي تشارك متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

بفستان مشجر.. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

بمزيج من الألوان.. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

بـ شيفون جذاب.. بوسي تستعرض جمالها بإطلالتها من عقد قران هنادي مهنا

بفستان أبيض.. رانيا يوسف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور

560 ألف معتمر.. بشرى سارة لزوار بيت الله الحرام

تعرف على أسعار اشتراكات المترو للطلاب 2020 وكيفية الاستفادة منها.. تفاصيل

بفستان جذاب.. بوسي تبهر متابعيها عبر إنستجرام

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل اتفاق السلام القادم مع البحرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور