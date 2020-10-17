AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط لصين سرقا أموالا من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لصين سرقا أموال من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين .

 تبلغ لقسم شرطة البساتين من موظفة بإحدى الشركات قررت باكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها.

أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") .

واعترفا بإرتكابهما بالاشتراك مع آخر "هارب"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى- هاتف محمول -  شاشة LCD ) وأقرا بشرائهما من متحصلات سرقة المبلغ المالى المستولى عليه.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

القوى العاملة تعلن توفير 2442 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

بسبب الحكم.. توتر الأجواء قبل مباراة الوداد والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

المفتي عن قتل مدرس فرنسي عرض صورًا مسيئة للنبي:جريمة يرفضها الإسلام

قرارات وزير التعليم الجديدة بشأن الدراسة في المدارس | تفاصيل

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور

إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور