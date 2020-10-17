ضبط لصين سرقا أموالا من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لصين سرقا أموال من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين .





تبلغ لقسم شرطة البساتين من موظفة بإحدى الشركات قررت باكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها.





أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") .



