قبل مواجهة جوارديولا.. هل يواصل أرتيتا التلميذ تفوقه على أساتذة البريميرليج؟





وتولى تدريب آرسنال في شهر سبتمبر الماضي خلفا لمواطنه أونادي واستطاع أن يجعل آرسنال فريقا قويا، قادر على منافسة كبار الدوري الإنجليزي.





واستعاد فريق آرسنال هيبته عقب استئناف النشاط في يونيو الماضي، واستطاع أن يهزم كبار إنجلترا حيث تغلب على مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما تغلب على تشيلسي في المباراة النهائية، وحقق الفوز على ليفربول مرتين خلال الفترة الأخيرة، الأولى في الدوري والثانية في كأس الدرع الخيرية، ليتوج الجانرز ببطولتين خلال فترة كثيرة:





واستطاع أرتيتا أن يتفوق على المدربين الكبار في الدوري الإنجليزي، حيث فاز على جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في آخر مباراة، وتفوق على يورجن كلوب مرتين آخر 3 مواجهات.





أرتيتا الذي كان مساعدا لـ جوارديولا الموسم الماضي، أصبح منافسا له الموسم الحالي، بل واستطاع التفوق على بجدارة في آخر مناسبة جمعت بينهما.





ويلتقي اليوم السبت، آرسنال مع مانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، فهل يواصل أرتيتا " التلميذ" تفوقة على أساتذة البريميرليج، أم يستغل جوارديولا خبرته الكبيرة ويخطف النقاط الثلاث.





ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد آرسنال في المركز الـ 14 بـ 4 نقاط.

في غضون أشهر قليلة استطاع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال أن ينال احترام الجميع، بسبب النتائج المميزة للجانرز تخت قيادته.