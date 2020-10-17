للارتقاء بالمظهر الحضاري.. 100 شاب وفتاة يشاركون في مشروع مصر الجميلة بالمنصورة

من جانبه، نوه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأنه تنفيذا لتكليفات المحافظ، فقد تمت متابعة العمل بالمشروع فى عدد من شوارع وميادين

مدينة

المنصورة فى شرق وغرب المدينة، مشيرا إلى أنه تم زراعة 300 شجرة مثمرة ليمون وبرتقال على كورنيش ترعة المنصورية نطاق حى شرق وبالجزر الوسطى بنطاق حى غرب المنصورة.