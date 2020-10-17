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محافظات

للارتقاء بالمظهر الحضاري.. 100 شاب وفتاة يشاركون في مشروع مصر الجميلة بالمنصورة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تشهد مدينة المنصورة، اليوم السبت، مشاركة 100 شاب وفتاة من أعضاء الكشافة في مشروع خدمة عامة بشعار "مصر الجميلة"، وذلك بزراعة الأشجار المثمرة والعمل على زيادة المساحات الخضراء بنطاق مدينة المنصورة فى كل من حى شرق وحى غرب المنصورة.
 
كان ذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الشباب والرياضة وبرعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة. 

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن المشروع يتم تنفيذه بمتابعة وزارة التنمية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة،مؤكدًا أن المشروع يهدف لإشراك الشباب والفتيات للتعاون والتكاتف من أجل إعلاء قيم النظافة والمحافظة على السلوك الحضاري في الشارع المصري. 

وكلف محافظ الدقهلية علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمتابعة العمل فى تنفيذ المشروع الذى يستهدف الارتقاء بالمظهر الحضارى مشيرا الى ان المشروع يتيح الفرصة للشباب والفتيات للمشاركة في تجميل مدينتهم ،وأعمال التشجير. 

من جانبه، نوه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأنه تنفيذا لتكليفات المحافظ، فقد تمت متابعة العمل بالمشروع فى عدد من شوارع وميادين مدينة المنصورة فى شرق وغرب المدينة، مشيرا إلى أنه تم زراعة 300 شجرة مثمرة ليمون وبرتقال على كورنيش ترعة المنصورية نطاق حى شرق وبالجزر الوسطى بنطاق حى غرب المنصورة.

للارتقاء بالمظهر الحضاري.. 100 شاب وفتاة يشاركون في مشروع مصر الجميلة بالمنصورة
للارتقاء بالمظهر الحضاري.. 100 شاب وفتاة يشاركون في مشروع مصر الجميلة بالمنصورة
للارتقاء بالمظهر الحضاري.. 100 شاب وفتاة يشاركون في مشروع مصر الجميلة بالمنصورة
للارتقاء بالمظهر الحضاري.. 100 شاب وفتاة يشاركون في مشروع مصر الجميلة بالمنصورة
للارتقاء بالمظهر الحضاري.. 100 شاب وفتاة يشاركون في مشروع مصر الجميلة بالمنصورة
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