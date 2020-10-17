شيري نبيل: يوجد قواعد مهمة ليوم الفري في النظام الغذائي..فيديو

قالت شيري نبيل، أستاذ بكلية طب القصر العيني، واستشاري التغذية العلاجية، إن الخطأ في القيام بنظام رجيم قاسي ولكن الأفضل هو القيام بنظام حياة صحي، نظرا لأن سبب فشل الدايت هو حرمان الجسم من بعض العناصر الغذائية.





وأضافت شيري نبيل، خلال استضافتها في برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر 2"، أن خطورة المواد المصنعة والغير صحية علي الجسم كبيرة جدا حتي وإن كانت بكميات قليلة، منوها إلي أن تلك المواد تعمل علي وقف حرق السعرات الحرارية و الرجوع بالوزن عند توقف الرجيم، ولكن عند تناول مواد صحية يساعد علي فقدان الوزن مع خسارة الجسم الالتهابات الزائدة به، موصية بإختيار نوع المواد الغذائية الصحية.





وأشارت"نبيل"، إلي أن اليوم الفري للرجيم يكون من خلال وجبة وليس يوم، نظرا لأنه إذا تم من خلال وجبة يساعد الإنسان علي خسارة وزنه، وأن اليوم الفري ليس أساسي لنظام غذائي صحي ولكن إذا ثبت الوزن لابد من القيام به خلال وجبة واحدة في اليوم، كلما كان معاد تلك الوجبة في الصباح كلما كان أفضل للجسم.





وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن وجبة الفري يفضل أن تكون بعد ممارسة الرياضة، مشيرة إلي أن الجسم يخزن كمية قليلة من السكر في الكتلة العضلية والكبد عند تناول الطعام، حينها يتم ملئ المخزون الرئيسي الأولي وليس يتحول إلي الدهون.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن يجب تناول الوجبات الخفيفة بعد الوجبات الرئيسية ولا يجب تفاوتها، مؤكدة علي أن تناول مياه الشرب يعمل علي تقليل الإحساس بالجوع، متابعة أن الكافيين علي حسب جين الجسم، أي بعض الأجسام تتأثر به سلبا كارتفاع الضغط وسرعة ضربات القلب، جسم آخر لا يتأثر بأضرار الكافيين بشرط لا يتم تناول أكثر من كوبين يوميا.



