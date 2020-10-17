أفضل وسائل منع الحمل الحديثة .. آمنة على صحتك

تبحث السيدات دائما على وسائل منع الحمل بطريقة آمنة، من خلال متابعتها مع الطبيب، وتهدف وسائل منع الحمل إلى محاولة منع حدوث الحمل من خلال إبقاء البويضة والحيوانات المنوية منفصلين، ووقف إنتاج البيض، ووقف لصق الحيوانات المنوية والبويضة (البويضة الملقحة) على بطانة الرحم.
ومع وجود العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتحديد النسل، كيف يمكنك تحديد الطريقة الأفضل؟ نستعرض كل ما يخص منع الحمل خلال السطور التالية.
قرار استخدام تحديد النسل وطريقة الاختيار قرار شخصي، يمكن لمقدم الرعاية الصحية أو عيادة تحديد النسل توجيه القرار وتقديم المشورة بشأن الطريقة الأفضل لكل فرد لمنع الحمل بأمان وفعالية.
بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار طريقة تحديد النسل هي:
الحالة الصحية للفرد.
الرغبة في الأطفال في المستقبل.
تواتر الاتصال الجنسي وعدد الشركاء الجنسيين.
سلامة وفعالية الطريقة المختارة.
مستوى الراحة الشخصية مع الطريقة المختارة.
افضل وسائل منع الحمل الحديثة :
1- قبعات.
2- حبوب منع الحمل.
3- الواقي الذكري (أنثى).
4- الواقي الذكري (ذكور).
5- زرع مانع الحمل.
6- حقن منع الحمل.
7- رقعة منع الحمل.
8- أغشية.
9- جهاز داخل الرحم (اللولب).
10- نظام داخل الرحم (IUS).
11- تنظيم الأسرة الطبيعي.
12- حبوب منع الحمل البروجستيرونية فقط.
13- الحلقة المهبلية.
وسائل منع الحمل الآمنة :
1- الامتناع
الامتناع عن ممارسة الجنس هو وسيلة لتحديد النسل يمكن تعريفها بطرق مختلفة ولا تشمل الجماع على الإطلاق لعدم الإيلاج المهبلي، وهي الطريقة الوحيدة لتفادي الحمل والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بنسبة 100٪.
الامتناع عن ممارسة الجنس آمن وفعال وله العديد من الفوائد؛ ولا توجد آثار جانبية وهو مجاني.
2- حقن منع الحمل
يُعطى DepoProvera كل 3 أشهر، وهو شكل من أشكال تحديد النسل عن طريق الحقن يستخدم هرمون البروجستين لمنع الحمل، وعند استخدامها بشكل صحيح ، فهذه طريقة فعالة للغاية لتحديد النسل حيث يعاني أقل من 1 % من النساء من حمل غير مقصود.
تشمل فوائد تحديد النسل عن طريق الحقن سلامته وراحته ، والوقاية من سرطان الرحم ، والسلامة مع الرضاعة الطبيعية ، ونقص الإستروجين.
3- الطرق الهرمونية
يمكن إعطاء موانع الحمل الهرمونية بعدة طرق ، بما في ذلك الحبوب واللصقات والحقن والأجهزة الرحمية والحلقات المهبلية.
وتشمل المخاطر الخطيرة المرتبطة سائل منع الحمل الهرمونية النوبات القلبية ، السكتة الدماغية ، والجلطات الدموية، ارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة.
تكون هذه المخاطر أعلى لدى بعض النساء ، بما في ذلك النساء:
- أكبر من 35 عاما.
- زيادة الوزن.
- لديهم تاريخ من بعض اضطرابات تخثر الدم الموروثة.
- ضغط دم مرتفع.
- ارتفاع نسبة الكوليسترول.
- المدخنات.
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وسائل منع الحمل للمرضع :
- الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية لا تعتبر وسيلة لتحديد النسل بعد 6 أشهر من العمر، ولكن فرص الحمل قبل الطفل 6 أشهر تكون أقل عند الرضاعة الطبيعية فقط.
الرضاعة الطبيعية الحصرية تعني أن الطفل يكون في الثدي طوال فترة الرضاعة، ليلًا ونهارًا، بعد الولادة ، لن تحصل الأمهات المرضعات حصرًا على فتراتهن.
بمجرد أن يحصل الطفل على أي شيء آخر غير حليب الأم عن طريق الفم ، حتى لو رضاعة واحدة ، حتى مع لبن الأم الذي تم ضخه مسبقًا، ستبدأ الإباضة في جسم الأم وتستمر الدورة الشهرية ما يجعل هذه الطريقة أقل من مثالية هو أن الإباضة ستبدأ عند المرأة أولًا ثم بعد أسبوعين تقريبًا تبدأ الدورة الشهرية مرة أخرى. من غير المحتمل أن تعرف أنها قد تعرضت للإباضة ، وإذا مارست الجماع دون وقاية ، فسوف تحمل ولن تحصل على أول دورة شهرية لها.
ويوصي معظم الأطباء بطريقة أخرى لتحديد النسل بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، تتمثل فوائد طريقة تحديد النسل هذه في سلامتها وفعاليتها وراحتها وقلة تكلفتها (مجانًا)، للرضاعة الطبيعية فوائد صحية مدى الحياة لكل من الأم والطفل.
وتشمل بعض عيوبه الحاجة إلى الرضاعة الطبيعية وتقليل ترطيب المهبل، عند استخدامها بشكل صحيح، فإن ما يقرب من 2 % من النساء سوف يتعرضن لحمل غير مقصود، ولكن من غير المرجح أن يتم استخدام هذه الطريقة بشكل صحيح.