أفضل وسائل منع الحمل الحديثة .. آمنة على صحتك

- الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية لا تعتبر وسيلة لتحديد النسل بعد 6 أشهر من العمر، ولكن فرص الحمل قبل الطفل 6 أشهر تكون أقل عند الرضاعة الطبيعية فقط.





الرضاعة الطبيعية الحصرية تعني أن الطفل يكون في الثدي طوال فترة الرضاعة، ليلًا ونهارًا، بعد الولادة ، لن تحصل الأمهات المرضعات حصرًا على فتراتهن.





بمجرد أن يحصل الطفل على أي شيء آخر غير حليب الأم عن طريق الفم ، حتى لو رضاعة واحدة ، حتى مع لبن الأم الذي تم ضخه مسبقًا، ستبدأ الإباضة في جسم الأم وتستمر الدورة الشهرية ما يجعل هذه الطريقة أقل من مثالية هو أن الإباضة ستبدأ عند المرأة أولًا ثم بعد أسبوعين تقريبًا تبدأ الدورة الشهرية مرة أخرى. من غير المحتمل أن تعرف أنها قد تعرضت للإباضة ، وإذا مارست الجماع دون وقاية ، فسوف تحمل ولن تحصل على أول دورة شهرية لها.





ويوصي معظم الأطباء بطريقة أخرى لتحديد النسل بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، تتمثل فوائد طريقة تحديد النسل هذه في سلامتها وفعاليتها وراحتها وقلة تكلفتها (مجانًا)، للرضاعة الطبيعية فوائد صحية مدى الحياة لكل من الأم والطفل.





وتشمل بعض عيوبه الحاجة إلى الرضاعة الطبيعية وتقليل ترطيب المهبل، عند استخدامها بشكل صحيح، فإن ما يقرب من 2 % من النساء سوف يتعرضن لحمل غير مقصود، ولكن من غير المرجح أن يتم استخدام هذه الطريقة بشكل صحيح.