AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة الزوج المحرض على اغتصاب زوجته وقتلها بالدقهلية لـ 19 نوفمبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:43 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار رئيس المحكمة أحمد فؤاد الشافي وعضوية كل من المستشارين خالد السعدني وخالد الزناتي وأمانة سر سامح إبراهيم الوافي وأحمد عاشور، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الزوج المتهم بتحريض مساعدة على التخلص من زوجته، بتدبير قضية شرف لها واتهامها بالخيانة، لجلسة 19 نوفمبر القادم.

كان ذلك بعد أن طلبت هيئة الدفاع برئاسة عبد الستار جاد المحامي عن المتهمين استدعاء الطبيب الذي فحص DNA، واستدعاء سائق توك توك من القرية لسؤاله وعرض المتهم الثاني الزوج على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات حديثة.
  
وكان المتهم اعترف بارتكاب الجريمة لرغبته فى الطلاق من الزوجة دون أن يخسر الأموال وتدبير قضية شرف، إلى أن قام المساعد بقتل الزوجة داخل شقتها أمام أعين طفلتها.
 
وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أحال القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، ، و للمتهم فيها كل من "أحمد. ر. ا"، 33 سنة، عجلاتي، وزوج المجني عليها، حسين. م. ع، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيمين بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا بقتل "إيمان ع ح"، عمدا، بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما إن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها، وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة؛ للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت للمتهم الثاني "الزوج"، اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع في مواقعة المجني عليها "الزوجة" كرها عنها؛ لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغًا ماليًا لشراء زي نسائي للمنتقبات؛ للدخول إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه، وساعده بأن أمده بمفتاحه.

واشترك الزوج بذات الطرق مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سالفة الذكر عمدًا، وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره؛ فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتل ربة منزل لسرقتها.. تأجيل محاكمة حارس عقار بمدينة نصر لجلسة الغد

تأجيل محاكمة سائق لارتكابه جريمة قتل مواطن بمدينة نصر لجلسة 11 أغسطس

المحاكمات فى يوم.. تغريم مجدى عبد الغني 400 ألف جنيه لامتناعه عن سداد ميراث أقاربه.. إحالة 8 متهمين إلى محكمة جنايات سوهاج لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

أبو مصعب ينكر الاتهامات في إعادة محاكمته بقضية الهجوم على فندق الغردقة

تأجيل إعادة محاكمة أبو مصعب في قضية الهجوم على فندق الغردقة لـ 7 أكتوبر

حجز إعادة محاكمة متهم في الهجوم على فندق الغردقة للحكم

ترشيحاتنا

إنجاز فريد ينتظر الفرعون.. إيفرتون بوابة محمد صلاح لدخول نادي المائة

مخدرات وحفلات سرية.. القبض على نجمة شهيرة واتهام آخرين بالتعاطي والاتجار

باركت وأصلحت زيجاته الـ 3.. فنانة شهيرة عاشت وماتت تحلم بحب يوسف وهبي لها

على خليل أمينا عاما لهيئة كبار العلماء

أصالة ورامي صبري وتامر حبيب وأحمد سعد يتراقصون في إحدى الحفالات.. فيديو

الأرصاد: أمطار شديدة ومتوسطة بدءًا من الثلاثاء المقبل.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعال النيران فوق أعلى قمة في أفريقيا.. الرياح تعزز نشوب الحرائق بجبل كليمنجارو.. المتنزهات التنزانية تتخذ الإجراءات لتأمين السائحين.. والاستعانة بطائرات هليكوبتر للمساعدة

بتكلفة 48 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير بلاط الإسلامية ..صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم