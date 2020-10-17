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إكسترا نيوز تكشف دور المخابرات التركية على الأراضي الألمانية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:40 م
اردوغان
اردوغان
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلما وثائقيا من واقع ملفات المخابرات الألمانية "البوندستاج"، والذى كشف خفايا تجسس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على معارضيه هناك.

وأكد الفيلم الوثائقى، أن هناك منظمة دينية وتطبيق تجسسي على الهاتف المحمول، يعتبران أبرز الأدوات التي تستخدمها المخابرات التركية على الأراضي الألمانية لمراقبة وتتبع كل معارضي نظام أردوغان.

هذه الأدوات كشفت عنها إكسترا نيوز في فيلم وثائقي سيعرض قريبا على شاشتها، حيث حصلت على مستندات رسمية من البرلمان الألماني البوندستاج تكشف أن المخابرات التركية تراقب كل معارضي أردوغان على الأراضي الألمانية سواء أتراك أو ألمان منذ سنوات، كما كشف الفيلم أن القنصلية التركية في مدينة ميونخ الألمانية قامت بتطوير تطبيق خاص يستعمله كل عملاء المخابرات التركية في العالم للتبليغ عن معارضين.

وأكد الفيلم أن السياسة الأردوغانية التجسسية لم تقتصر على المعارضين في تركيا، وانما امتدت الى شخصيات عامة وسياسيين في ألمانيا، إلى جانب المدارس الألمانية، وذلك من خلال منظمة ديتيب التركية ذراع أردوغان للتجسس بألمانيا.
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