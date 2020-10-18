مع بدء انعقاد أولى جلساته اليوم .. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

تنعقد اليوم الأحد 18 أكتوبر أولى جلسات مجلس الشيوخ وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي.





وأشار القرار إلى أن دعوة الرئيس للانعقاد في تمام الساعة 12 ظهر يوم 18 أكتوبر الجاري.

و ينتظر مجلس الشيوخ قرارات رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب التعيين ليكتمل تشكيله بما يمكنه من الانعقاد حيث انه وفقا للقانون يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.





وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.





وتواصل اللجنة الإدارية و المالية لمجلس الشيوخ اجتماعاتها للاستعداد لاستقبال النواب و المجلس الجديد.





وكانت وزارة الشئون النيابية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية قد أكدت على التعاون مع مجلس الشيوخ وأمانته العامة، وتسخير كامل إمكانيات الوزارة من أجل تمكين المجلس من أداء رسالته ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.





ومن جهته، قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون، إن مجلس الشيوخ سيحدث نقلة نوعية في الحياة النيابية في مصر، فهو استكمال لمسار الإصلاح السياسي، إذ يشارك فيه كوادر شبابية من مختلف الفئات داخل المجتمع إلى جانب عدد هام من الخبراء والمتخصصين، والتي ستشارك الدولة المصرية ومؤسساتها في عملية اتخاذ القرارات ومعاونة مجلس النواب في مهامه التشريعية.





وأشار الهضيبي، في بيان له، إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ سيتم عقدها عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة انعقاد المجلس، مع القرار الجمهوري الخاص بتعيين الثلث الأخير من المجلس، طبقا لنص قانون مجلس الشيوخ لعام 2020، الذي حفظ لرئيس الجمهورية حق تعيين 100 عضو.





وكشف عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمجلس ، قائلا: يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وذلك وفقا للمادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيعمل بها مجلس الشيوخ لحين إعداد لائحة خاص به، والتي تنص على انعقاد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو في الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية.





وأكد الهضيبي أن تعيينات رئيس الجمهورية تتم وفقا لعدد من المعايير والضوابط أهمها حفظ حق المرأة بتخصيص 10% لها، أي بواقع 10 سيدات، ويجوز أن تزيد هذه النسبة، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تمثيل المرأة جاء منصفا في المجالس النيابية في مصر 2020، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تمكين المرأة في كافة المجالات وإعطائها الفرصة الكاملة في ممارسة دورها السياسي، وتحقيق كيانها داخل المجتمع والمساهمة في عملية التنمية.