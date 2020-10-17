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صاحبة مبادرة ترويج المعالم السياحية برأس البر: المدينة اتغيرت ولا تقل عن أوروبا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:06 م
صاحبة مبادرة الترويج
صاحبة مبادرة الترويج للمعالم السياحية برأس البر
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نورهان رأفت
أكدت هادية عبد الفتاح، صاحبة مبادرة الترويج للمناطق السياحية برأس البر، أن مبادرتها تهدف لتغير الصورة الذهنية عن رأس البر، مؤكدة أن المدينة شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية .

ولفتت هادية عبد الفتاح ، خلال برنامج "إنبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، إلى أن رأس البر لا تختلف كثير عن المدن الساحلية في أوروبا، بل إنها تتمتع بالكثير من المميزات منها أنها تطل على نهر النيل والبحر المتوسط .

وأشارت صاحبة المبادرة إلى أن أكثر الاسئلة التي تأتيها عن صورها في مدينة رأس البر ، تتعلق بالأماكن الترفيهية والمطاعم المشهورة .

وشهدت محافظة دمياط، افتتاح عدة مشروعات قومية وتنموية سياحية وتعليمية وخدمية جديدة، وآخرها تحويل بؤرة عشوائية بمنطقة الجربي برأس البر إلى منطقة سكنية تشبه مارينا وأطلق عليها "مارينا دمياط"، بتكلفة 85 مليونا تم بناء 220 وحدة سكنية بعزبة شمال وجنوب الصيادين برأس البر وسوق حضارية للباعة الجائلين، لتعلن خلو المحافظة من العشوائيات غير الآمنة.

يعد مشروع عمارات الجربي  برأس البر بمحافظة دمياط ، من أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة وقيد التنفيذ منذ مايقرب من عامين وتم  هدم منطقة عشش الصيادين بمنطقة الجربي برأس البر بالكامل صيف 2018  وهى من أكبر البؤر العشوائية برأس البر، وذلك لبناء منطقة سكنية حديثة تضم عمارات لأصحاب العشش.

وجرى توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات لإنشاء 12 عمارة على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر، شاملة منطقة ترفيهية متكاملة، وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المنطقة وطرح فكرة تنفيذ المشروع في مدة زمنية أقل من خلال مرحلة عمل واحدة بدلًا من ثلاث مراحل وإنشاء 12 عمارات سكنية.
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