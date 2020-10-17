صاحبة مبادرة ترويج المعالم السياحية برأس البر: المدينة اتغيرت ولا تقل عن أوروبا

أكدت هادية عبد الفتاح، صاحبة مبادرة الترويج للمناطق السياحية برأس البر، أن مبادرتها تهدف لتغير الصورة الذهنية عن رأس البر ، مؤكدة أن المدينة شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية .





ولفتت هادية عبد الفتاح ، خلال برنامج "إنبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، إلى أن رأس البر لا تختلف كثير عن المدن الساحلية في أوروبا، بل إنها تتمتع بالكثير من المميزات منها أنها تطل على نهر النيل والبحر المتوسط .





وأشارت صاحبة المبادرة إلى أن أكثر الاسئلة التي تأتيها عن صورها في مدينة رأس البر ، تتعلق بالأماكن الترفيهية والمطاعم المشهورة .



