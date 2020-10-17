شباب مبادرة مصر الجميلة ينظفون حديقة الزهور بطور سيناء

شارك ١٣٠ شاباً وفتاة، في تنظيف وتجميل حديقة الزهور بطور سيناء ضمن مبادرة "مصر الجميلة" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وتحت إشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء واحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب .





وقد تضمنت المبادرة أعمال تشجير ونظافة ورفع مخلفات ودهانات لحديقة الزهور بمنطقة حي الزهور وشاطئ الكيلاني بمشاركة ١٣٠شابا من الكشافة المرشدات واندية التطوع والجوالة ، وذلك بحضور اللواء عماد فكري نائب وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية و احمد مسعد مدير المنشآت الرياضية و منال عبد الرؤوف مدير إدارة الشباب ورؤساء وقادة الجمعيات الكشفية والمرشدات والجوالة .





وقام المشاركين في المبادرة بتنظيف الحديقة وتجميلها ورفع المخلفات عن طريق سيارات مجلس المدينة وهم مرتدون تيشرتات مكتوب عليها مبادرة "مصر الجميلة".