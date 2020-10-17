شمال سيناء: منع أي طالب أو عضو هيئة من الدخول للمدرسة بدون ارتداء الكمامة.. فيديو

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد منذ شهر، وذلك من خلال تنظيف المدارس وتدريب المعلمين والعاملين على القرارات الجديدة وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأوضح "شوش" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكستر نيوز"، أنه تفقد عدد من المدارس المختلفة اليوم، معقبا: هناك روح من قبل الطلاب من أجل التعامل مع المنظومة الجديدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة.



وأضاف أن المحافظة تمنع أي طالب أو عضو هيئة تدريس أو عامل من الدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة وأخذ الإجراءات الاحترازية.



وشدد على أن معظم التوجيهات انحسرت على الحماية من فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات، وأيضا على ذكرى حرب أكتوبر، معقبا: هناك تعميم في الكلمة الملقاة اليوم والتي تتحدث عن ذكرى انتصارات أكتوبر.

