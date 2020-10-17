حسام البدري: سعيد بوصول محمد صلاح للهدف رقم 100 ودوره كبير مع المنتخب.. فيديو

أعرب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بواصلة للهدف رقم 100 مع فريق ليفربول بعد هدفه الاخير في شباك ايفرتون في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وأضاف البدوي خلال لايف صدى البلد : سعيد بمستوى محمد صلاح وتطوره المستمر وهو جاهز ومستعد للفترة المقبلة وسيكون له دور كبير جدا مع المنتخب المصري .

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وأكمل البدري : قبل الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية كنا نتابع المباراة ولكن عندما بدأ الاجتماع لا اعرف النتيجة حاليا ، لكن أنا سعيد للغاية بأداءه وافرح لتسجيله الأهداف دائما .





واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول كتابة التاريخ مع الريدز، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ليواصل التوفيز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة، بينما صعد ليفربول إلى المركز الثالث بـ 10 نقاط.

جاءت هدفي ليفربول عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح، بينما أحرز مايكل كين وكالفيرت هدفي إيفرتون.

ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.

وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق.

محمد صلاح أصبح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدف في ليفربول، حيث وصل احتاج 159 مباراة للوصول إلى هذا الرقم.

ويعد روجر هانت أسطورة ليفربول هو أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف بقميص الريدز حيث احتاج 144 مباراة فقط، ويليه جاك باركنسون الذي حقق نفس الرقم قي 153 لقاء.

يذكر أن محمد صلاح يحتل وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 6 أهداف، خلف كالفيرت مهاجم إيفرتون متصدر الترتيب بـ 7 أهداف.







