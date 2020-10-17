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حوادث

ضبط المتهمين في فيديو خطف حقية يد من سيدة بالشرقية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:41 م
المتهمين
المتهمين
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محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بفاقوس بمديرية أمن الشرقية، من تحديد هوية شخصين قاما بسرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها بالشارع رفقة نجلها.

 
تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا من "دعاء ع"  ربة منزل من فاقوس، تفيد انه أثناء سيرها رفقة نجلها بجوار الساحة الشعبية قاما شخصين بسرقة حقيبة يدها ولاذا بالفرار ثم انتشرت الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.


وعلي الفور قامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس بتحديد المتهمين والقبض عليهما وجاري تحرير محضر واحالتهما للنيابة العامة.

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