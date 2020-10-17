رئيس جامعة حلوان: مجمع الفنون يتيح مساحة للطلاب لممارسة الأنشطة

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن مجمع الفنون سيكون متاحا لجميع الطلاب، مشيرا الى ان جامعة حلوان جامعة فنون .





وقال رئيس جامعة حلوان، اليوم ، فى كلمته بمناسبة اول ايام العام الدراسي الجديد ، أن الجامعة حريصة على إقامة الأنشطة الطلابية فى العام الدراسي الجديد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وان مجمع الفنون الذى تم افتتاحه حديثآ والمتواجد داخل الحرم الجامعي؛ سيكون متاحا الطلاب وسيتم ممارسة الأنشطة الطلابية وعقد ندوات تثقيفية للطلاب عليه، كما سيتم السماح بإقامة حفلات التخرج عيله أيضا.





قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة بدأت فى الاستعداد لبداية العام الجامعى الجديد منذ أكثر من شهر ونصف، وبدأت أعمال الصيانة الدورية بمبانى المدن الجامعية ، وكذلك المدرجات والمعامل والفصول ، والتي انتهت منذ أيام قليلة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب من أبناء جامعة حلوان من الطلاب القدامى و المستجدين .





و اضاف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تطبق اجراءات احترازية مشددة ضد وباء فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الطلاب و العاملين بها .





ونوه الى ان الجامعة تنظم حملات تعقيم مستمرة للمدرجات و المبانى وغرف المدينة الجامعة للحفاظ على سلامة أبنائها، كما حرصت على تطبيق التباعد بين الطلاب خلال عملية الدخول من الأبواب والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات وعدم خلعها وحمل الكحول والمطهرات .



