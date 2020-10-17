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مرأة

لـ السيدات.. أحدث صيحات الموضة والألوان لـ خريف 2020

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:27 م
موضة خريف 2020
موضة خريف 2020
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نهى هجرس
يبدأ فصل الخريف الذى تفضل به العديد من السيدات ارتداء الملابس المختلفة، والألوان المبهجة، والبدل الكلاسيكية التى تعكس ذوقها، ويمكنهن وضع الأكسسوارات الكثيفة التى تتناسب معهن وتضيف لمسة جمالية.

ووفقًا لما قدمه موقع "comopolition" إليكم ابرز صيحات موضة 2020 لفصل الخريف:


- ستكون الفساتين القصيرة الملونة بالألون الجريئة تقترن جيدًا مع الأحذية الطويلة بألوانها المختلفة، كما يجب البحث عن درجة اللون التي تناسب لون بشرتك على أفضل نحو وتظهرك بشكل جديد.

- يعد الجاكيت الجلد البني مع القطع التي تتناسب مع كل الملابس، ارتديه مع بنطال رفيع أو تنورة قصيرة، ويمكنك وضع حزام على الخصر ليظهرك بشكل انحف.

- يعتبر اللون الأزرق من الوان فصل الخريف المميزة، والتي تتناسق مع العديد من الالوان ويفضل ارتدائه مع الألوان المحايدة مثل البيج والأبيض ليضيف لمسة جذابة.

- الحذاء الأبيض والبيج من انسب الأحذية التي تتناسب مع الخريف، وتتناسب مع جميع الإطلالات سواء بالكاجوال أو الكلاسيك فيمكنها إضافة لمسات زاهية لظهورك.

- الجاكيت التايجر يتناسب بشكل قوي للملابس السوداء في الخريف، ويضيف الحيوية على الزي أحادي اللون دون المبالغة في ذلك.،مزيج الأسود والبني الدافئ سوف يتناسب تمامًا مع الخريف، أضف زوجًا من الجينز الأزرق إلى هذا المزيج ، مع الأكسسوارات أو أحذية منقوشة.
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