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رياضة

ضياء السيد: تشكيل الأهلي أمام الوداد متكافئ للغاية .. والمباراة صعبة على الفريقين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:29 م
ضياء السيد
ضياء السيد
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عمرو ابوبكر

أكد ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مباراة الأهلي والوداد تأتي في فترة صعبة خاصة بعد توقف البطولة خلال مرات عديدة بسبب فيروس كورونا، ومباريات الدور نصف النهائي ستكون صعبة للغاية علي جميع الفرق المتواجدة في المربع الذهبي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج حضرة المواطن"أن الغيابات ستؤثر علي النادي الأهلي خلال لقاء الوداد، وهذا هو الأمر السيئ وهناك نقص كبير في خط الدفاع بسبب الإصابات المتكررة، وجميع الفرق المتواجدة تريد الفوز باللقب من أجل رصيد بطولاتهم وعلي رأسهم الأهلي الذي فاز باللقب من قبل 8 مرات وخسر نهائيين متتاليين، ويسعي لمصالحة الجماهير والفوز باللقب الغائب منذ 7 سنوات عن خزائن القلعة الحمراء".

وأكمل"الزمالك أيضا لم يحقق اللقب من فترة كبيرة للغاية ويسعي لتحقيق اللقب بجانب الرجاء والوداد، وغياب جماهير الوداد عن اللقاء هو أمر إيجابي لأن تواجد الجماهير يكون مرعب للجميع دائما لأنهم يمثلوا طاقة كبيرة للغاية، ولابد علي الأهلي أن يخرج من اللقاء بنتيجة إيجابية تساعده في لقاء العودة، والفريقان يعانوا من رحيل مدربيهم خلال الفترة الأخيرة، وموسيماني متواجد مع الفريق منذ 12 يوما فقط وهي فترة قصيرة للغاية".

وأختتم"تشكيلة اللقاء متوازنة للغانة، وشاهد موسيماني مباريات عديدة للوداد، وأراد أن يتواجد لاعبين أصحاب خبرات علي مقاعد البدلاء من أجل الإستعانة بهم في الشوط الثاني، وتواجد مجدي قفشة في المباراة قرار جيد للغاية وهو من أجل الحفاظ علي توازن الفريق، خاصة في الهجمات المرتدة والمفباراة ستكون متكافأة بين الفريقين".

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