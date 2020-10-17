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أخبار البلد

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات إيزي جيت الإيطالية.. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم السبت أولي رحلات " ايزي جيت" البريطانية القادمة من انجلترا برقم "U28249" وعلي متنها وفد سياحي لزيارة المعالم السياحية بالمدينة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وتم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة لاستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية.

وأضافت المصادر أنه من المقرر ان تسير الشركة رحلة أسبوعيًا حتي نهاية شهر أكتوبر مع توقع بزيادة الرحلات خلال شهر نوفمبر .

يذكر أن شركة ايزي جيت البريطانية أعلنت عن تشغيل خط طيران الي مطار مرسي علم من مطار ميلانو الإيطالية، حيث قررت الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعيا من مدن ميلانو والبندقية بايطاليا  ورحله من ألمانيا  "برلين".
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات إيزي جيت الإيطالية.. صور
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