الأوقاف تعلن توفير الدفعة الخامسة من الزي الأزهري لـ 2400 إمام

أعلنت وزارة الأوقاف توفير الزي الأزهري للدفعة الخامسة من الأئمة القدامى والجدد وعددهم 2400 إمام بالمجان، وذلك بمحافظات ( الشرقية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية- سوهاج – القاهرة – أسيوط – المنيا – شمال سيناء )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (10500) زي أزهري ، بزيادة (500) زي عن المستهدف .





يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للسادة الأئمة،وإعلانها عن خطتها في توزيع عشرة آلاف زي أزهري لأئمة الأوقاف خلال شهر أكتوبر 2020م (بإذن الله تعالى) .

وطالبت الوزارة الأئمة التي أعلنت أسماؤهم عبر موقعها الرسمي الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية .





وسيتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.





من ناحية أخرى قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: "نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة القادمة .



