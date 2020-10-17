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ديني

الأوقاف تعلن توفير الدفعة الخامسة من الزي الأزهري لـ 2400 إمام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:57 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف  توفير الزي الأزهري للدفعة الخامسة من الأئمة  القدامى والجدد  وعددهم 2400 إمام بالمجان، وذلك بمحافظات ( الشرقية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية- سوهاج – القاهرة – أسيوط – المنيا – شمال سيناء )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (10500) زي أزهري ، بزيادة (500) زي عن المستهدف .

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للسادة الأئمة،وإعلانها عن خطتها في توزيع عشرة آلاف زي أزهري لأئمة الأوقاف خلال شهر أكتوبر 2020م (بإذن الله تعالى) .
   
وطالبت الوزارة الأئمة التي أعلنت أسماؤهم عبر موقعها الرسمي الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية .

وسيتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.

من ناحية أخرى قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: "نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة القادمة .

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن ديننا دين الرحمة ، ونبينا - صلى الله عليه وسلم -  نبي الرحمة ، فقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعاملين ، للبشر والحجر ، فقد عمت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنسان والحيوان والجماد، فرحمة الإسلام بالحيوان فضلًا عن الإنسان لا نظير لها، فقد رأى (صلى الله عليه وسلم) حُمَّرة وهي: (طائر صغير يشبه العصفور) ، نزع عنها فراخها ، فقال (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها" ، ولما صنعوا له (صلى الله عليه وسلم) منبرًا جديدًا وسمع حنين الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يصنعوا المنبر مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع بيده الشريفة فسكن ،  " فويل للقاسية قلوبهم " ، ذلك أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي  .
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