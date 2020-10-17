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لحظة تصفية قاتل المعلم الفرنسي.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو سجل في ضواحي باريس يظهر تبادلا لإطلاق النار بمشاركة الشرطة الفرنسية في مكان تصفية قاتل المعلم الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

ويسمع صراخ عناصر الشرطة التي طالبت المنفذ بالنزول على الأرض قبل أن تطلق النار عليه.

وأكد المدعي العام الفرسي أن قاتل المعلم أطلق النار 5 مرات من مسدس على الشرطة.

وكان رجل من أصول شيشانية يبلغ من العمر 18 عاما، يتمتع بصفة لاجئ قتل أمام إحدى المدارس الإعدادية في ضاحية كونفلانس سانت أونورين، شمال باريس معلما بقطع رأسه بسكين وحاول تهديد عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان.

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