وزير التعليم: لدينا حلول مرنة ومتنوعة لمواجهة أزمة كورونا في المدارس

قال " طارق شوقي " وزير التربية والتعليم ، إنهم يعملون منذ بداية أزمة فيروس كورونا بشكل إحترافي على مستوي الحكومة .





وأضاف " شوقي " في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة والناس " ، أن هناك إدارة عُليا لهذه الأزمة بها مجموعة من الوزراء ويرأسها وزارة الصحة ورئيس الدولة .





وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه تم التشاور على إيقاف الدراسة في يوم 15 من شهر مارس الماضي ، ولكن استطعنا تخطي هذه الأزمة ، وأُديرت الامتحانات بشكل جيد .





وتابع " شوقي " ، أنه منذ إجازة الصيف يتم الاستعداد لبداية هذا العام الدراسي الجديد ، حيث يوجد مزيج من الحلول ، ليس تعليم هجين أو تعليم عن بُعد، ولكنه يتم اختيار حل مرن يختلف حسب المنطقة والفئة العُمرية حتى يتم توصيل المعلومة للأطفال بشكل أو بآخر .





وأكد ، على بناء العديد من القنوات التليفزيونية على أعلى مستوى ، وبالتوازي يوجد مجموعات تقوية وأيام حضور ، ولكن عند مقارنة الأزمة بأوروبا فنجد أن الأزمة في مصر تسمح بنزول الطلاب المدارس ولكن بإجراءات صارمة يتم تنفيذها .





وأنهى دكتور " طارق شوقي " ، أن التباعد الآمن بين الطلاب هو الهدف الذي يقتضي توزيع الطلاب على الأيام حتى لا يحدث أزمة ، وبالتالي يتم التبادل بين المنزل و الفصل .