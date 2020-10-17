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وزير التعليم: لدينا حلول مرنة ومتنوعة لمواجهة أزمة كورونا في المدارس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:26 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
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قسم التوك شو
قال " طارق شوقي " وزير التربية والتعليم ، إنهم يعملون منذ بداية أزمة فيروس كورونا بشكل إحترافي على مستوي الحكومة .

وأضاف " شوقي " في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة والناس " ، أن هناك إدارة عُليا لهذه الأزمة بها مجموعة من الوزراء ويرأسها وزارة الصحة ورئيس الدولة . 

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه تم التشاور على إيقاف الدراسة في يوم 15 من شهر مارس الماضي ، ولكن استطعنا تخطي هذه الأزمة ، وأُديرت الامتحانات بشكل جيد .

وتابع " شوقي " ، أنه منذ إجازة الصيف يتم الاستعداد لبداية هذا العام الدراسي الجديد ، حيث يوجد مزيج من الحلول ، ليس تعليم هجين أو تعليم عن بُعد، ولكنه يتم اختيار حل مرن يختلف حسب المنطقة والفئة العُمرية حتى يتم توصيل المعلومة للأطفال بشكل أو بآخر .

وأكد ، على بناء العديد من القنوات التليفزيونية على أعلى مستوى ، وبالتوازي يوجد مجموعات تقوية وأيام حضور ، ولكن عند مقارنة الأزمة بأوروبا فنجد أن الأزمة في مصر تسمح بنزول الطلاب المدارس ولكن بإجراءات صارمة يتم تنفيذها .

وأنهى دكتور " طارق شوقي " ، أن التباعد الآمن بين الطلاب هو الهدف الذي يقتضي توزيع الطلاب على الأيام حتى لا يحدث أزمة ، وبالتالي يتم التبادل بين المنزل و الفصل . 
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