أرمينيا وأذربيجان يتوصلان لـ هدنة جديدة.. وفرنسا أول المرحبين

أعلنت وزارتي خارجية أرمينيا وأذربيجان، اليوم السبت، عن التوصل لاتفاق جديد حول الهدنة الإنسانية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين.





وقالت خارجية البلدين إنهما اتفقا على سريان هدنة إنسانية اعتبارًا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر، مؤكدين أن القرار جاء في إطار البيان المشترك الصادر عن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، وبين رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر يوم 5 أكتوبر، وبيان موسكو يوم 10 أكتوبر.





وتأتي الهدنة بعد ساعات من إعلان أرمينيا إسقاط 3 طائرات أذربيجانية مسيرة، وكذلك إعلان أذربيجان تدمير منظومة الدفاع الصاروخية إس-300 التي تمتلكها أرمينيا.





وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن ترحيبه باتفاق الهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان اعتبارًا من منتصف الليل اليوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالهدنة من جانب كلا الطرفين.





وقال مكتب ماكرون في بيان: "هذه الهدنة يجب أن يتم اتباعها بحزم ودون شروط. فرنسا ستكون منتبهة جدًا لذلك وستظل ملتزمة حتى تتوقف الأعمال العدائية بشكل دائم وأن تبدأ المفاوضات الصادقة بسرعة".





واندلعت معارك بين أرمينيا وأذربيجان في قره باج في 27 سبتمبر الماضي، واتهم الطرفان بعضهما تأجيج النزاع العسكري بينهم على جمهورية كاراباخ غير المعترف بها دوليًا.

وتساند تركيا دولة أذربيجان بالسلاح والمرتزقة في هذا الصراع بدلا من المحاولة للتوسط لإيجاد حل سياسي بعيد عن العنف بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أمس، أن التدخل التركي في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بإقليم كاراباخ، ساهم في تأجيج الصراع بالمنطقة.



