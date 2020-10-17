سيكا سمير يفاجئ محمد رشاد ويحتفل بعيد ميلاده

مفاجأة كبيرة وليلة مميزة عاشها المطرب محمد رشاد بصحبة أصدقاؤه المقربين الذين حضروا للاحتفال بعيد ميلاده، المفاجأة قام بتجهيزها سيكا سمير مدير أعمال محمد رشاد حين اتصل به وطلب منه الحضور لمطعم you.





وبمجرد وصوله وجد عدد من أصدقائه منهم احمد باتشان وأسما لزرق ورجل الأعمال معمر المصري والنائب الدكتور أحمد عبد الماجد والإعلامي ممدوح الشناوي والمذيعة ايمان مختار والإعلامي أحمد الهواري والمخرج جميل جميل المغازي والشاعر سلامة علي وسعد المختار ومصطفى فتحي والساحر المصري عزام الذي قام بعمل الكثير من الخدع واضاف أجواء مبهرة.





وغيرهم من نجوم الفن والإعلام حيث شاركوا رشاد الاحتفال وقاموا بتقطيع التورتة وغنوا له وسط أجواء مبهجة وحرص رشاد على توجيه الشكر لهم جميعا وعلى رأسهم سيكا سمير على هذه المفاجأة المميزة.





يذكر أن محمد رشاد طرح مؤخرا اغنية "في غيايه تمام" والتي حققت نجاحا كبيرا فور عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي ويستعد حاليا لتقديم ألبوم غنائي به العديد من الألوان الموسيقية التي سيفاجئ بها رشاد جمهوره.