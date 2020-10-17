أحمد جمال ينعى والدة الشهيد المنسي

نعى الفنان احمد جمال والدة الشهيد العقيد أحمد المنسي التي فارقت الحياة عصر اليوم عن عمر يناهز 70 عاما.









وكتب احمد جمال عبر تويتر قائلا "‏‏البقاء و الدوام لله وفاة والدة الشهيد البطل احمد المنسي".





وتُوفيت والدة الشهيد أحمد صابر المنسي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة في العاشر من رمضان.









وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن السيدة "سناء" والدة الشهيد المنسي كانت تعاني من بعض الأمراض، وتم حجزها بالمستشفى الجوي، ولقيت ربها داخل المستشفى.



