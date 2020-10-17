حزب النور يشكر الرئيس السيسى بعد تعيين اثنين من أعضائه بمجلس الشيوخ





وجدير بالذكر أن تنطلق أولى جلسات مجلس الشيوخ، غدًا، الأحد 18 أكتوبر، بناء على دعوة رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020.





وتسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ،وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.





ويعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.





ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".





كما تشهد الجلسة الافتتاحية، انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أى مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.، ثم ترفع الجلسات لمدة 40 يومًا لحين إصدار اللائحة التنفيذية للمجلس.





كما أنه من المقرر تشكيل اللجنة الخاصة بصياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ووفقا للقانون فإنه سيتم العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب، لحين صياغة اللائحة الجديدة.





وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ.









وينشر صدى البلد أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية كالتالى:





1- سهير أديب مجلع غطاس

2-حياة محمد عبد الرازق خطاب

حنان عبد المنعم أبو العزم على أبو العزم

كوثر محمود محمود محمد

هيام فاروق فؤاد بنيامين

نهى أحمد فتحى أحمد زكى

نهى أشرف محمد الشريف

راجية سعد عبد الحميد محمد

عائشة عبد الغنى محمد هاشم

خضرة سالم عبد الحميد سالم

سميرة عبد العزيز عوض محمد

نهال مجدى أحمد فهمى المغربل

نجوى أحمد الشافعى عمران

نادية مبروك عبد العزيز عمارة خليفة

سماء سليمان السيد أحمد

هدى جمال عبد الناصر

سها سعيد عبد المعم ابراهيم

كاميليا صبحى عبد النور محمد

رشا وسيم عبد الرحمن قلج

راندا محمد أحمد مصطفى

أسامة أحمد أحمد الجندى

يونس السيد حامد المصرى

جلال محمود فهمى الهريدى

مصطفى كامل محمد السيد

هارون عبد الحميد هارون ابو سحلى

أسامة كامل منتصر

طارق فاروق محمود نصير

عبد المنعم عبد الحميد السيد إمام

حاتم حشمت فرج الدسوقى

أحمد صلاح الدين محمد أبو الخير

أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن

عمرو حسين محمد حجاب

محمد مجد الدين محمد

جمال عبد الحليم عبد الوهاب مصطفى

أبو الفتوح محمد على عبد السميع

محمد جاد محمد جاد

أحمد على البدرى على ابراهيم

فاروق حافظ عبد الحليم المقرحى

خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل

حازم محمد سليمان محمد عمر

عمر المختار حسين عمر صميدة

محمد نبيل سليمان دعبس

السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد

تيسير محمد رزق مطر

عبد الحكيم أحمد عصمت السادات

سليمان سليمان موسى إبراهيم الزملوط

محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي

عبد العزيز عبد العزيمز محمد النحاس

بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن ابو شقة

خالد محمد عبد المنعم قنديل

هانى صلاح محمد سري الدين

سامح محمد معروف عبد الله عاشور

محمد شبانة عبد العزيز بدوى

طارق على محمد سعدة

محمد محمد منصور الشيخ

باسم محمد زكريا عدلي الخواص

خالد عبد اللطيف محمد مصطفى عيش

أكمل سامى نجاتى خطاب

محمد مجدى فريد محمد

علاء الدين مصطفى على حسن

أحمد محمد السعيد قناوى

عمرو نبيل محمد عبد الرحمن

محمد لطفى طه الساعى

هانى حنا جبران نعمت الله

إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح

عياد راغب خليل بسطا

كامل ميشيل كامل عبد المسيح

جميل حليم حبيب ميخائيل

محمد يحيي محمد ابراهيم مصطفى

عماد الدين حسن أحمد محمد

محمود سيد محمود سيد الكردوسى

محمود محمد محمود مسلم

رامى جلال عبد القادر محمود

إبراهيم السيد إبراهيم يوسف أبو كيلة

فرج حافظ محمد الدرى

حافظ فؤاد حافظ أبو شوشة

يحيي شوقى محمد حسانين المشد

أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز

خالد مصطفى أحمد سيد

محمد أحمد عبد السلام حنفى هيبة

رمضان سليمان موسى مرزوقة

محمد محمد زكى محمد جزر

أحمد عبد النعيم محمد عماد الدين

السعدي عبد الحميد عبد العظيم

محمد ماهر مصطفى أبو غالب

شريف فرج خضري محمد الجابري

أشرف ثابت سعد الدين السيد

ابراهيم حسن حجازي حسن

محمود محمد صلاح محمود سعد

محمود أشرف إراهيم حسنى محمود

عبد الله أمين محمود عصر

فرج موسي علي زاهر

يوسف السيد يوسف عامر

رياض إسماعيل مصطفى رياض محمد

أحمد عبد الله زايد حجاب

عبد المنعم سعيد علي عبد العال

محمد شوقى عبد العال حافظ

محب محمود كامل الرافعي

محمد صلاح الدين محمد البدري

مصطفى محمد عبد الغني خير الدين

تقدم حزب النور بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية على اختيارهم للمهندس أشرف ثابت والمهندس محمود تركي كممثلين لحزب النور فى مجلس الشيوخ فى المائة المعينين، سائلين الله أن يكون أداؤهما مرضيا عند الله خادما لمصلحة الوطن.