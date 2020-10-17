بعد صدور قرار تعيينه.. "رامي جلال" ينشر قسم مجلس الشيوخ عبر حسابه على فيسبوك

نشر الكاتب الصحفي رامي جلال عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، قسم مجلس الشيوخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معقبًا عليه (أتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية باختياري عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذي نفخر بالانتماء له ونسعى من خلاله لتقديم سياسة بمفهوم جديد).





وكان قد أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي رامي جلال، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.





يُشار إلى أن رامي جلال هو مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





حصل على بكالوريوس العلوم، وكذلك ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية. وبرنامج القيادة المتميزة من كينجزكوليدج لندن. ودبلوم الإدارة العامة من جامعة تشيللي.. وماجستير في صناعة الصورة الذهنية من جامعة الأسكندرية. وهو مدرس مساعد بكلية الآداب.





قدم جلال الاستشارات السياسية والإعلامية لعدد من الحكومات والمؤسسات المصرية والأجنبية. ومثل مصر في وفود رسمية في عدة فعاليات دولية مثل: المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لثلاثة أعوام متتالية، والقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي الإماراتية لدورتين.





بجانب الجامعات المصرية، قدم جلال محاضراته لعدة جهات مثل: البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وأكاديمية أخبار اليوم للتدريب.

كتب جلال لأكثر من صحيفة مصرية وعربية، منها صُحف: “التجمع”، و”المصري اليوم” و”الوطن” و”المقال” في مصر، فضلًا عن صحيفة “مكة” الخليجية، وله مقال أسبوعي بجريدة “المصري اليوم”، وآخر بجريدة “الوطن” في عامود بعنوان “عنبر العقلاء”.



