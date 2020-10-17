بعد صدور قرار تعيينه.. "رامي جلال" ينشر قسم مجلس الشيوخ عبر حسابه على فيسبوك

نشر الكاتب الصحفي رامي جلال عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، قسم مجلس الشيوخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معقبًا عليه (أتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية باختياري عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذي نفخر بالانتماء له ونسعى من خلاله لتقديم سياسة بمفهوم جديد).
وكان قد أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي رامي جلال، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.
يُشار إلى أن رامي جلال هو مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
حصل على بكالوريوس العلوم، وكذلك ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية. وبرنامج القيادة المتميزة من كينجزكوليدج لندن. ودبلوم الإدارة العامة من جامعة تشيللي.. وماجستير في صناعة الصورة الذهنية من جامعة الأسكندرية. وهو مدرس مساعد بكلية الآداب.
قدم جلال الاستشارات السياسية والإعلامية لعدد من الحكومات والمؤسسات المصرية والأجنبية. ومثل مصر في وفود رسمية في عدة فعاليات دولية مثل: المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لثلاثة أعوام متتالية، والقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي الإماراتية لدورتين.
بجانب الجامعات المصرية، قدم جلال محاضراته لعدة جهات مثل: البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وأكاديمية أخبار اليوم للتدريب.
كتب جلال لأكثر من صحيفة مصرية وعربية، منها صُحف: “التجمع”، و”المصري اليوم” و”الوطن” و”المقال” في مصر، فضلًا عن صحيفة “مكة” الخليجية، وله مقال أسبوعي بجريدة “المصري اليوم”، وآخر بجريدة “الوطن” في عامود بعنوان “عنبر العقلاء”.
وتنطلق أولى جلسات مجلس الشيوخ، غدًا، الأحد 18 أكتوبر، بناء على دعوة رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020.
وتسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ،وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
ويعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
كما تشهد الجلسة الافتتاحية، انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أى مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.، ثم ترفع الجلسات لمدة 40 يومًا لحين إصدار اللائحة التنفيذية للمجلس.
كما أنه من المقرر تشكيل اللجنة الخاصة بصياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ووفقا للقانون فإنه سيتم العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب، لحين صياغة اللائحة الجديدة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ.
وينشر صدى البلد أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية كالتالى:
1- سهير أديب مجلع غطاس
2-حياة محمد عبد الرازق خطاب
حنان عبد المنعم أبو العزم على أبو العزم
كوثر محمود محمود محمد
هيام فاروق فؤاد بنيامين
نهى أحمد فتحى أحمد زكى
نهى أشرف محمد الشريف
راجية سعد عبد الحميد محمد
عائشة عبد الغنى محمد هاشم
خضرة سالم عبد الحميد سالم
سميرة عبد العزيز عوض محمد
نهال مجدى أحمد فهمى المغربل
نجوى أحمد الشافعى عمران
نادية مبروك عبد العزيز عمارة خليفة
سماء سليمان السيد أحمد
هدى جمال عبد الناصر
سها سعيد عبد المعم ابراهيم
كاميليا صبحى عبد النور محمد
رشا وسيم عبد الرحمن قلج
راندا محمد أحمد مصطفى
أسامة أحمد أحمد الجندى
يونس السيد حامد المصرى
جلال محمود فهمى الهريدى
مصطفى كامل محمد السيد
هارون عبد الحميد هارون ابو سحلى
أسامة كامل منتصر
طارق فاروق محمود نصير
عبد المنعم عبد الحميد السيد إمام
حاتم حشمت فرج الدسوقى
أحمد صلاح الدين محمد أبو الخير
أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن
عمرو حسين محمد حجاب
محمد مجد الدين محمد
جمال عبد الحليم عبد الوهاب مصطفى
أبو الفتوح محمد على عبد السميع
محمد جاد محمد جاد
أحمد على البدرى على ابراهيم
فاروق حافظ عبد الحليم المقرحى
خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل
حازم محمد سليمان محمد عمر
عمر المختار حسين عمر صميدة
محمد نبيل سليمان دعبس
السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد
تيسير محمد رزق مطر
عبد الحكيم أحمد عصمت السادات
سليمان سليمان موسى إبراهيم الزملوط