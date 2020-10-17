AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد صدور قرار تعيينه.. "رامي جلال" ينشر قسم مجلس الشيوخ عبر حسابه على فيسبوك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:07 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
حسن رضوان
نشر الكاتب الصحفي رامي جلال عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، قسم مجلس الشيوخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معقبًا عليه (أتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية باختياري عضوًا بمجلس الشيوخ المصري، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذي نفخر بالانتماء له ونسعى من خلاله لتقديم سياسة بمفهوم جديد).

وكان قد أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي رامي جلال، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.

يُشار إلى أن رامي جلال هو مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

حصل على بكالوريوس العلوم، وكذلك ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية. وبرنامج القيادة المتميزة من كينجزكوليدج لندن. ودبلوم الإدارة العامة من جامعة تشيللي.. وماجستير في صناعة الصورة الذهنية من جامعة الأسكندرية. وهو مدرس مساعد بكلية الآداب.

قدم جلال الاستشارات السياسية والإعلامية لعدد من الحكومات والمؤسسات المصرية والأجنبية. ومثل مصر في وفود رسمية في عدة فعاليات دولية مثل: المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، لثلاثة أعوام متتالية، والقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي الإماراتية لدورتين.

بجانب الجامعات المصرية، قدم جلال محاضراته لعدة جهات مثل: البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وأكاديمية أخبار اليوم للتدريب.
كتب جلال لأكثر من صحيفة مصرية وعربية، منها صُحف: “التجمع”، و”المصري اليوم” و”الوطن” و”المقال” في مصر، فضلًا عن صحيفة “مكة” الخليجية، وله مقال أسبوعي بجريدة “المصري اليوم”، وآخر بجريدة “الوطن” في عامود بعنوان “عنبر العقلاء”.

وتنطلق أولى جلسات مجلس الشيوخ، غدًا، الأحد 18 أكتوبر، بناء على دعوة رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020.

وتسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ،وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ويعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

كما تشهد الجلسة الافتتاحية،  انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أى مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.، ثم ترفع الجلسات لمدة 40 يومًا لحين إصدار اللائحة التنفيذية للمجلس.

كما أنه من المقرر تشكيل اللجنة الخاصة بصياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ووفقا للقانون فإنه سيتم العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب، لحين صياغة اللائحة الجديدة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ.


وينشر صدى البلد أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية كالتالى:

1- سهير أديب مجلع غطاس
2-حياة محمد عبد الرازق خطاب
حنان عبد المنعم أبو العزم على أبو العزم
كوثر محمود محمود محمد
هيام فاروق فؤاد بنيامين
نهى أحمد فتحى أحمد زكى
نهى أشرف محمد الشريف 
راجية سعد عبد الحميد محمد
عائشة عبد الغنى محمد هاشم
خضرة سالم عبد الحميد سالم
سميرة عبد العزيز عوض محمد
نهال مجدى أحمد فهمى المغربل
نجوى أحمد الشافعى عمران
نادية مبروك عبد العزيز عمارة خليفة
سماء سليمان السيد أحمد
هدى جمال عبد الناصر
سها سعيد عبد المعم ابراهيم
كاميليا صبحى عبد النور محمد
رشا وسيم عبد الرحمن قلج
راندا محمد أحمد مصطفى
أسامة أحمد أحمد الجندى
يونس السيد حامد المصرى
جلال محمود فهمى الهريدى
مصطفى كامل محمد السيد
هارون عبد الحميد هارون ابو سحلى
أسامة كامل منتصر
طارق فاروق محمود نصير
عبد المنعم عبد الحميد السيد إمام
حاتم حشمت فرج الدسوقى
أحمد صلاح الدين محمد أبو الخير
أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن
عمرو حسين محمد حجاب
محمد مجد الدين محمد 
جمال عبد الحليم عبد الوهاب مصطفى
أبو الفتوح محمد على عبد السميع
محمد جاد محمد جاد
أحمد على البدرى على ابراهيم
فاروق حافظ عبد الحليم المقرحى
خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل
حازم محمد سليمان محمد عمر
عمر المختار حسين عمر صميدة
محمد نبيل سليمان دعبس
السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد
تيسير محمد رزق مطر
عبد الحكيم أحمد عصمت السادات
سليمان سليمان موسى إبراهيم الزملوط
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعيينه بمجلس الشيوخ..أبو شقة قامة قانونية وإضافة للغرفة التشريعية الثانية

بعد تعيينه بمجلس الشيوخ..عبد العزيز النحاس:سأركز على ملفى الإعلام والسياسة

أبرزهم أبو شقة.. رؤساء أحزاب سياسية ضمن قائمة التعيينات بمجلس الشيوخ

فرحة في كفر الشيخ لتعيين إبراهيم أبو كيلة عضوًا بمجلس الشيوخ

يحدث غدا في مجلس الشيوخ.. انتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية

على مدار التاريخ.. إبراهيم باشا والأمير حسين كامل وزيور وعدلي وهيكل وحلمي والشريف أبرز رؤساء الشيوخ

ترشيحاتنا

ترامب يعيد نشر تغريدة: أسامة بن لادن حي والمقتول مجرد بديل

بالأسماء.. ننشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس السيسي

حكم النوم قبل الفجر بساعة.. دار الإفتاء تجيب

شاهد.. قبلة رومانسية من أروى لـ زوجها في عيد ميلاده

نشرة الصحة والمرأة.. فوائد الجاز على الشعر.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بالجلاليب

بدون أدوية.. 5 أطعمة تعالج قرحة المعدة في دقائق

AdvertisementS

ترامب يعيد نشر تغريدة: أسامة بن لادن حي والمقتول مجرد بديل

أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

مفيش استقبال خاص لـ محمد صلاح.. محمد بركات: الأجهزة الفنية للمنتخبات متعاونة في انضمام اللاعبين

الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء

حسام حسن يعلن عن الجهاز المعاون في قيادة الاتحاد السكندري

إصابة لاعبين بكورونا.. كارثة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

شاهد أول رد فعل لـ تركي آل الشيخ بعد هدف قفشة فى الوداد المغربي

بعد طلاقها من عمرو دياب.. زينة عاشور تثير الجدل بارتباطها مجددًا

النجوم والمخدرات.. ضبط نجمة شهيرة واتهام آخرين بالتعاطي والاتجار.. ووفاة فنانة بجرعة زائدة

مصادر: الشباب والرياضة تستفتي مجلس الدولة بشأن إيقاف مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية

الأهلي يباغت الوداد بهدف أول بتوقيع مجدي قفشة ..فيديو

في 24 ساعة.. ننشر تفاصيل فتوى مجلس الدولة لـ مرتضى منصور.. مستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 5 أطعمة تعالج قرحة المعدة في دقائق

تشبه المكوك الفضائي.. مواصفات لوسيد إير 2022 lucid air الكهربائية بالكامل.. صور

بمكياج جذاب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها رفقة زوجها