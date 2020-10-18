AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة يفسر معنى قوله تعالى «صم بكم عمي فهم لا يعقلون»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود ضاحي
ما معنى قوله – تعالى-: «صم بكم عمي فهم لا يعقلون»؟ " سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية « سي بي سي».

وقال «جمعة» إن ذلك يعني أنهم يتلقون كلام الرسل ولا يستجيبون له، ويرون المعجزات بأعينهم، و يحضرونها بأحوالهم وأنفسهم، كأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يتكلمون.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنهم رفضوا الحق، وساروا وراء هوائهم الذي غلب عليهم، قال – تعالى-: « أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلً»، ( سورة الفرقان: الآية 43).

وأوضح المفتي السابق أن الله – تعالى- تكلم عن هذا الصنف من البشر الذي لا يقتنع بأي نوع من الأدلة مسموع أو مرئي أو ملموس ولا بالدليل الحاضر ولا المعجزة البينة ولا بشيء من الدليل القويم والمستقيم؛ فوصفهم بهذه الأوصاف.

معنى قوله تعالى «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله»:
و في وقت سابق، نبه الدكتور على جمعة، أن الله – سبحانه وتعالى- يقول: « يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا»، ( سورة النساء: الآسة 108).

وأفاد «جمعة»، عبر فيديو تم بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك»، أن الله – سبحانه وتعالى- يصف في هذه الآية حالة من الحالات النفسية، التي يمر بها البشر، ويأمرهم بخلافها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا أباح الله أكل المحرم عند الضرورة؟.. علي جمعة: لهذا السبب

على جمعة: سيدنا آدم توسل بالنبي محمد.. فيديو

معنى قوله تعالى: «صم بكم عمي فهم لا يعقلون».. علي جمعة يوضح

حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل في شخص معين.. مستشار المفتي يجيب

رأي العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم.. الإفتاء توضح

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

ترشيحاتنا

خاطرت لالتقاط سيلفي .. شاهد لحظة هجوم غزال شرس على امرأة

خبير تكنولوجي يوضح سبب انفجار بطارية الهاتف المحمول.. فيديو

سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

علي جمعة يكشف مصيبة كبرى تشكك العوام في ثوابت الدين

أخبار الفن| طليقة عمرو دياب تثير الجدل بارتباطها مجددا.. بهاء سلطان يكشف حقيقة اعتزاله.. التجاعيد تغلب على ملامح بوسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها