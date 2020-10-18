طرق جديدة حول كيفية ربطة العنق!

كشف موقع fashion ،عن طرق جديدة حول كيفية ربط ربطة العنق

ووفقا لما نشره الموقع، أنه منذ العصور ، ارتبط مظهر الرجل بتفاصيل صغيرة تكمله. الروابط وهى الكرافة هي أحد هذه الأجزاء التي تكمل مظهر الرجل في المناسبات الرسمية مثل الاجتماعات أو الزيارات الرسمية. هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألوان والأشكال للعلاقات نظرًا لوجود روابط عريضة ورفيعة ، كلاسيكية وحديثة أو حتى مجردة ومنقط.

طرق جديدة حول كيفية ربط ربطة العنق!



هناك عدة أنواع من ربطات العنق هذا الموسم وشاهدنا العديد من بيوت الأزياء تقدمها بطريقتها الخاصة مثل الروابط الكلاسيكية الواسعة ، والتي تتجدد كل موسم بطريقة جديدة لتغيير الأنماط أو الألوان وهي أكثر ملاءمة لكبار السن من الرجال. من الشباب.





كانت العلاقات الرفيعة شائعة على مدى عامين بتصميمها الأنيق والمميز ، لكن لا ينصح بها للرجال ذوي الجسم العريض أو الدهني لأنها ستفسد المظهر.

تشير العلاقات المنقطة أو المجردة إلى البهجة على المظهر الرسمي الجاد ، لكنها لا تزال أنيقة. عليك أن تختاره بحكمة مثل اختيار الألوان الداكنة أو الفاتحة للمناسبات الرسمية ، ولكن الألوان الجريئة والقوية للمناسبات اليومية مع الجينز.

عادة ما يتم ارتداء ربطات العنق الملونة والحديثة ببدلات أحادية اللون تقضي على الملل ، ولكن تأكد من أنها تناسب لون البدلة. على سبيل المثال ، إذا كنت ترتدي جناحًا بلون أزرق داكن ، فيمكنك اختيار ربطة عنق زرقاء وإذا كنت ترتدي بدلة سوداء فيمكنك ارتداء ربطة عنق حمراء.





لا تتجاهل ارتداء أربطة العنق في مظهرك الأنيق وخاصة في مناسبات العمل اليومية لأنها كلاسيكية وحديثة في نفس الوقت.