وزير التعليم العالي عن مشاركته للطلاب لعبة البينج بونج: مابقدرش أقاوم أي حاجة فيها مضرب

قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار تعليقًا على مشهد مشاركته لطلاب جامعة القاهرة لعبة " البينج بونج "، قائلًا " مابقدرش أقاوم أي حاجة فيها مضرب ولعب حتى لو وسط الطلبة بحس انها بترجع الواحد لايام حلوة ".





وحول وقائع زيارته اليوم لجامعتي عين شمس والقاهرة لمباشرة أول أيام العام الدراسي، تابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "منذ 15 مارس بداية تعليق الدراسة في الفصل الدراسي الماضي بسبب " كورونا " وانا أرى الجامعات المصرية قريبة إلى مدينة أشباح والحياة الجامعية بما فيها من طلاب أو أعضاء هيئة تدريس تعتمد على التواصل ووجود الناس .. اليوم أنا كنت في اسعد حالاتي لاني شفت الحياة رجعت فوجود الطلبة داخلين وخارجين بيرجعنا للحياة الطبيعية الي كلنا إتحرمنا منها وعرفنا قيمتها عندما حدث الاغلاق وسط جائحة كورونا وبالتالي فإن العودة اليوم هي بمثابة عودة لحياتنا .





وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، انتظام سير العملية التعليمية، وقام بزيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة السادة رؤساء الجامعات.





واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.



