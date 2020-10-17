AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد سعد يتخطى 3 ملايين مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:52 م
أحمد سعد
أحمد سعد
Advertisements
محمد نحلة
حققت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، 3 مليون و40 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها. 

أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية: 

كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره
كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره
محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل و تكبير مخ وزرع  قلب  وتسليك  نيا 
يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس 
يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس 

من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه. 

وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج  ET  بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه. 

وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء  فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يطرح أغنية «بصرة»

أحمد سعد يقترب من 400 ألف مشاهدة بـ فيديو كليب "بصرة"

أحمد سعد يقترب من مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

أحمد سعد يحتفل بتخطى أغنيته الجديدة "بصرة" مليون مشاهدة

أحمد سعد يحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

أحمد سعد يحصد 2.3 مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

ترشيحاتنا

ابطال افريقيا .. الأهلي يفوز على الوداد 2-0 وينتظر لقاء العودة .. فيديو

تقدم العمر.. التجاعيد تغلب على ملامح بوسي في أحدث ظهور لها

شاهد.. فرجاني ساسي يوجه رسالة قوية لـ الزمالك وجماهيره قبل موقعه الرجاء

أسهل من الرجاء.. أحمد بلال: أتمنى الأهلي يواجه الزمالك في نهائي إفريقيا

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

الأهلي ضد الوداد .. علي معلول يضيف الثاني ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها