بالوثائق.. قرار صادم ينتظر البريطانيين الأسبوع المقبل بسبب كورونا

أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم السبت، بأن منطقة ويلز في المملكة المتحدة ستخضع للإغلاق العام بدءًا من يوم الجمعة المقبلة الساعة السادسة مساءًا وسيستمر الإغلاق لمدة 17 يومًا.





وقالت القناة بحسب خطاب مسرب من اتحاد النقل، إن الحكومة المحلية في ويلز لن تعلن عن قرارها حول ما إذا كانت ستفرض الإغلاق العام حتى يوم الأثنين المقبل، إلا أن التفاصيل خرجت إلى الضوء في خطاب إلى مشغلي النقل من مدير اتحاد نقل الركاب في سيمرو، جون بوكيت.





وتقول الوثيقة المسربة، إن الإغلاق سيبدأ في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر وحتى يوم الأثنين الموافق 9 نوفمبر الساعة 12 منتصف الليل.





وتشير الوثيقة إلى أنه سيتم إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم وأماكن أخرى كثيرة، وسط مخاوف من عودة الوضع لما كان عليه في مارس الماضي.





وتضيف الوثيقة أنه بينما لم يحدد وزراء الحكومة بعد تفاصيل عمل المدارس، إلا أن الخطط تشير إلى أنه سيتم إعادة فتح المدارس الابتدائية في 2 نوفمبر - بعد فترة انقطاع نصف الفصل الدراسي.





وكانت بريطانيا شهدت خلال الموجة الأولى احتجاجات ومظاهرات تطالب بإعادة فتح البلاد بعد إغلاقها بسبب الفيروس، حيث تسبب الإغلاق العام في خسارة وإغلاق بعض الشركات الصغيرة لإفلاسها، فيما تواجه الحكومة البريطانية انتقادات حادة بسبب طريقة تعاملها مع ملف وباء كورونا.





وتحاول حكومة بوريس جونسون، الابتعاد عن قرار الإغلاق العام، إلا أنه وبعد تسريب تلك الوثيقة، فإن المواطنين في ويلز ينتظرون إغلاقًا جديدًا الأسبوع المقبل للحد من تفشي وباء كورونا.