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أخبار العالم

برئاسة مستشار الأمن القومي.. وفد إسرائيلي يصل البحرين غدا لتوقيع وثيقة إقامة العلاقات الدبلوماسية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:52 م
علما البحرين وإسرائيل
علما البحرين وإسرائيل
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أحمد محرم
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن أول رحلة تجارية من إسرائيل ستتوجه غدا الأحد إلى البحرين برئاسة مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات.


وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال مكتب نتنياهو، في بيان أصدره السبت: "متابعة لتوقيع رئيس الوزراء نتنياهو على الإعلان التاريخي حول تأييد السلام مع البحرين الذي تم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل شهر ونجاحه في دفع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، سيترأس مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، غدا بعثة إسرائيلية ستسافر إلى البحرين في أول رحلة تجارية بين البلدين".

وأوضح البيان أن البعثة ستضم كذلك مسؤولين كبار من مكتب نتنياهو ووزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والزراعة والصحة والداخلية والعلوم والمواصلات ومجلس الأمن القومي.

ومن المتوقع أن يعقد أعضاء البعثة الإسرائيلية مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات مثل الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة.

وأشار البيان إلى أن الزيارة سيتم خلالها التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين، كما سيتم إبرام مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل "تولي أهمية كبيرة جدا لهذه الزيارة ولمضامينها ولتعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى المجالات".

ووقعت كل من البحرين والإمارات، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.
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