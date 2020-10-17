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مين بيسرب فضايحكم؟..الباز يطلق مسابقة ساخرة بين إعلاميي الإرهاب: ليكم جايزة عندي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:27 م
محمد الباز
محمد الباز
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أسامة علي
أطلق الإعلامى محمد الباز، مسابقة ساخرة بين الإعلاميين والإرهابيين في تركيا وقطر.

وقال الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الإعلاميين الإرهابيين بالخارج يشتكون من تسريب فضائحهم والرسائل التى يرسلونها بينهم.

وأضاف الباز ساخرا:" مسابقة اهي.. مين الخاين اللى فى اسطنبول؟، عصام تليمة؟، أيمن نور؟،حمزة زوبع؟ سامى جمال الدين؟ احمد عبد العزيز؟

وختم الباز حديثه قائلا:" المسابقة شغاله لحد بكرة واللى هيعرف الخاين اللى وسطكم ليه جايزة.

وكان الإعلامي محمد الباز، قد استعرض فى وقت سابق، تدوينة إسراء الحكيم زوجة الإخوانى الهارب سامي كمال الدين، والتي فضحت فيها ما يدور في قناة الشرق الإخوانية.
 
وأوضح الباز أن إسراء الحكيم كشفت خلال تدوينتها عن أن هناك مخططات جنسية تتم في القناة، وأن إحدى السيدات حاولت استئجار عاهرة لتمارس الرذيلة مع رئيس القناة، وتصويره لابتزازه، لرفع مرتب زوجها ليعادل نفس مرتب معتز مطر".

وتابع: كشفت إسراء زوجة الهارب سامي كمال الدين عن أن هذه القناة عبارة عن وكر لتعاطى الحشيش، بين العاملين فيها.

وعلق الباز أن هذا ليس تسريبا سريا أو اختراقا حصلنا عليه، ولكنه تسريب على صفحات الأُجَرَاء يفضحون بعضهم فهذه التدوينة تثبت أن "قناة الشرق الإخوانية بيت دعارة كامل".
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