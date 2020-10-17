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رياضة

الهلال يهزم العين بهدف نظيف في الدوري السعودي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز على ضيفه العين، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.

وسيطر نادي الهلال على مجريات اللقاء بالكامل، حيث تمكن عمر خربين من تسجيل هدفا للهلال في الشوط الأول، قبل أن يتم إلغائه من قبل حكم الـ "VAR".

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن علي البليهي من تسجيل هدف الهلال الوحيد في المباراة عند الدقيقة 49، بعدما تابع أحد الكرات العرضية داخل منطقة جزاء العين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد العين بدون نقاط.
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