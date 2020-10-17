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برلمان

برلماني يشيد بإجراءات التعليم في مواجهة كورونا مع بدء العام الدراسي قوية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، بالعديد من الإجراءات المتبعة في آلاف المدارس المصرية، مع بدء العام الدراسي الجديد للتعامل مع فيروس كورونا واجراءات التباعد الاجتماعي، وحصر حضور الطلاب للمدارس على يومين أو ثلاثة فقط على الأكثر، إضافة الى وجود خطة لوقف الدراسة، والتعامل عبر المنصات الالكترونية في حال تفشي الفيروس لا قدر له.

واضاف  في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي وجه بأخذ كل الاحتياطات في حال ظهور موجة ثانية في مصر، من وباء كورونا والجميع على أهبة الاستعداد.

وشدد الدابي على أن مصر سبق لها التعامل مع الفيروس بكل قوة وشفافية، موضحا ان التجربة المصرية في مواجهة كورونا تعد تجربة مميزة فعلا عبر مختلف أنحاء العالم، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

واكد عضو مجلس الشيوخ إن المطلوب اليوم، هو استمرار الاجراءات الاحترازية وأخذ الكثير من الحذر والالتزام التام بالاجراءات المفروضة من جانب الدولة، حتى يمكن تفادي الوباء وخصوصا في فصل الشتاء حيث تكثر الانفلونزا والعديد من الأمراض الوبائية.
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