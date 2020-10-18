ضربتها بالرأس .. معركة نسائية بسبب الكمامة داخل مركز تسوق.. فيديو

هاجمت امرأة متسوقة بشراسة بسبب رفضها ارتداء قناع للوجه" أثناء وجودها في متجر في لندن.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر اللقطات الدرامية اللحظة التي تضرب فيها امرأة متسوقة أخرى بالرأس خارج في محطة بنزين في منطقة وايت تشابل بلندن قبل أن تسحبها إلى الداخل.

قبل لحظات ، كانت مجموعة من النساء يقفن في طابور للدخول إلى المتجر يتجادلن لرفض إحداهن ارتداء قناع الوجه، لتقوم بعد ذلك إحدى المتسوقات بلكم وركل المرأة التي ترفض ارتداء القناع وأوقعتها على الأرض وسحلتها.

فيما حاولت امرأة ثالثة إيقاف رجل يصور الهجوم بينما يتدخل المارة الآخرون في محاولة لتفريق القتال.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تصوير الحادث الدراماتيكي عبر الكاميرا هاتف نيجيري، شارك الفيديو على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.