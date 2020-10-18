AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضربتها بالرأس .. معركة نسائية بسبب الكمامة داخل مركز تسوق.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

هاجمت امرأة متسوقة  بشراسة بسبب رفضها ارتداء قناع للوجه" أثناء وجودها في متجر في لندن.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر اللقطات الدرامية اللحظة التي تضرب فيها امرأة  متسوقة أخرى بالرأس خارج  في محطة بنزين في منطقة وايت تشابل بلندن قبل أن تسحبها إلى الداخل.


 قبل لحظات ، كانت مجموعة من النساء يقفن في طابور للدخول إلى المتجر يتجادلن لرفض إحداهن ارتداء قناع الوجه، لتقوم بعد ذلك  إحدى المتسوقات بلكم وركل المرأة التي ترفض ارتداء القناع وأوقعتها على الأرض وسحلتها.


فيما حاولت امرأة ثالثة إيقاف رجل يصور الهجوم بينما يتدخل  المارة الآخرون  في محاولة لتفريق القتال.


وأوضحت الصحيفة أنه تم تصوير الحادث الدراماتيكي عبر الكاميرا هاتف نيجيري، شارك الفيديو على حساباته عبر  وسائل التواصل الاجتماعي.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل العودة إلى المدرسة.. نصائح تساعد الأطفال على التعود على ارتداء الكمامات

احذر..ارتداء الكمامة بهذا الشكل يزيد من الإصابة بكورونا

ضابط يسحل راكبا رفض ارتداء كمامة داخل قطار.. فيديو

إلغاء رحلة بالطائرة بسبب كمامة طفل.. تفاصيل

مع عودة المدارس.. تعرفى على القناع الأنسب لحماية طفلك

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

ترشيحاتنا

8 جثث.. قرار عاجل من رئيس البرلمان العراقي حول مذبحة تكريت

بعد تبرئها منه .. والد بوسي: مش عاوزة تبعتلي فلوس للعلاج ولن أُسامحها

بعد غياب.. أحمد شاكر يعلق على اختياره ضمن فريق عمل مسلسل الاختيار 2.. فيديو

النجوم والمخدرات.. ضبط نجمة شهيرة واتهام آخرين بالتعاطي والاتجار.. ووفاة فنانة بجرعة زائدة

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على الوداد

بعد طلب التعاقد معه.. رهبة فشل موسيماني في الأهلي تطارد زواني (خاص)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تسير بطريقة مرعبة في السعودية وصدمة بعد توقفها.. فيديو

شيفروليه تختبر سلفرادو 1500 chevrolet silverado ذاتية القيادة .. صور

فوكسكون لتجميع هواتف آيفون تطرح منصة سيارات كهربائية جديدة.. صور