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حوادث

حجز فتاة وحبيبها لسرقتهما مجوهرات والدتها لإتمام زواجهما

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حجز فتاة وحبيبها 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث، حول اتهامهما بسرقة مجوهرات والدتها لاتمام زواجهما، وذلك بدائرة قسم شرطة النزهة.

وكانت فتاة قد اتفقت مع محبوبها على سرقة مجوهرات والدتها؛ لإتمام زواجهما، حيث اكتشفت الأم واقعة السرقة الا أنها لم تكن تعلم أن نجلتها المتهمة، ونجح رجال المباحث فى ضبط الفتاة ومحبوبها وبحوزتهما المسروقات .

وتبلغ للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم قررت باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 غوايش - 2 سلسلة - إسورة - 2 حلق - خاتم- 8 ربع جنيه ذهب- 17 ألف دولار -  14 ألف جنيه مصرى) من داخل الشقة سكنها.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) وأمكن ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة بتحريض من صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة ، حيث أقرت برغبتهما فى الزواج، وقد إختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير  نفقات الزواج، وقامت بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات وتسليمها للمذكور، تم ضبطه.

وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى 33 ألف جنيه من متحصلات الواقعة.

كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، وكذا ضبط (4) هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائهم من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD -  3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائهم من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.
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