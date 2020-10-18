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وزير التربية والتعليم: أشكر المحافظين على مراقبة المدارس في أول يوم دراسي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك أعمالا كثيرة في بداية أول يوم دراسي للطلاب، وهناك مثال حدث اليوم في محافظة الدقهلية يوضح كيف يتم مراقبة المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها.

وأضاف "شوقي" خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه يشكر المحافظين علي التعاون مع وزارة التربية والتعليم في دور المراقبة علي المدارس.


وتابع وزير التربية والتعليم، أن اليوم كان هناك ٢٧ من قيادات الوزارة ذهب كل شخص منهم إلي محافظة وكان يتابع مع المحافظ الإجراءات في المدارس والمراقبة عليهم.


وأوضح الدكتور طارق شوقي، إن المراقبة علي المدارس كبيرة جدا وسوف نري التغييرات كل يوم عن السابق وسوف نحقق ما نريده في هذا العام الدراسي الجديد.


وأشار إلى أن اليوم بدأت ١٢ محافظة فقط في بدأ الدراسة والباقي كان اليوم أجازة لديهم، موضحا أنه هيتم متابعة نسبة الحضور، وتم تخصيص رقم شكاوي لأولياء الأمور بخصوص الدراسة.
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