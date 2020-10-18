الاسم اللي هز جبال .. الأهلي يتصدر تويتر بعد الفوز على الوداد في عقر داره

تصدر النادي الاهلي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب فوزه علي نادي الوداد في عقر داره بالمغرب.





وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.









وتفاعل عدد كبير من جماهير الاهلي علي تويتر وجاءت تعليقاتهم كالاتي:





هوبا رجعنا ليكم هنعلم تاني فيكم





لاتخافوا ولكن احذروا

انه من يجعل افريقيا

تعلن قانون للطوارئ





اداء متعه نتيجه ايجابيه

عودة روح المارد الاحمر

عودة الشياطين الحمر

افريقيا باذن الله تحت السيطره

الرعب راجع تانى





فلتعلم افريقيا انه ظهر وحش اهلاوى





قد يحزنك العالم ويسعدك الأهلى





أنا الأهلي اللي كان والحاضر ، أنا الإسم اللي هز جبال













وأوضح بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر أن الأهلي خاض المباراة وفقا للخطة الفنية التي تم وضعها من جانب ‏الجهاز الفني قبل المباراة، وكان الفريق بإمكانه أن يضيف أكثر من هدف، بعد الفرص التي أتيحت للاعبين في منطقة جزاء الوداد.‏





وقال موسيماني إن سعادته كانت ستتضاعف في حالة تسجيل المزيد من الأهداف، وكان بإمكان ‏الفريق أن يحقق ذلك، ولكن في النهاية حقق الأهلي الفوز بهدفين وهناك مباراة عودة في ‏القاهرة لا بد أن نستعد لها جيدا.‏





واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قدم مباراة قوية، ووجه الشكر ‏لجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.‏





ووضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.





كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.