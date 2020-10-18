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رياضة

بعقد 5 سنوات.. الاتصالات يحصل على توقيع مهران الجهمي ومصطفى السيد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:50 ص
مهران الجهمي ومصطفى
مهران الجهمي ومصطفى السيد
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عمرو ابوبكر
تعاقد نادي الاتصالات مع اللاعبين مهران الجهمي ومصطفى السيد، لمدة ٥ مواسم بداية من الموسم القادم للمشاركة مع الفريق الأول.

وقال مهران الجهمي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سعيد بتواجده بين صفوف فريق الاتصالات، ويأمل في تحقيق إنجازات مع الفريق الفترة القادمة.

وأضاف "الجهمي"، أنه يسعى إلى إعطاء الفريق كل ما يملك من مجهود للتواجد في الممتاز.

ومن جانبه قال "السيد"، إن نادي الاتصالات محطة كبيرة في الكرة المصرية وخصوصاََ الالتحاق بالفريق الاول في عمر صغير يمنح اللاعب خبرة كبيرة. 

جدير بالذكر أن الاتصالات يتواجد في القسم الثالث وعلى بعد خطوة واحدة من الوصول الى دوري القسم الثاني، فمن المقرر أن يخوض مباراة الفوز خلالها تقوده الى المظاليم.

ويعد اللاعبان مهران الجهمي، ومصطفى السيد من أبرز لاعبي فريق عام 2001 في نادي الاتصالات، وتم تصعيدههم للمشاركة مع الفريق الأول أكثر من مرة قبل التعاقد معهم بعقد رسمي.

كما شارك الجهمي في العديد من معسكرات منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، ولكن لم يشارك رسميًاَ.
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