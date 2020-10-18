سكان "عزبة ماهر" يشكون من مصنع تدوير قمامة وسط الكتلة السكنية

شكا المواطن أحمد عثمان، من أهالي عزبة ماهر الكتيبة مركز بلبيس، في محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود مصنع تدوير قمامة وسط الكتلة السكنية .





ويقول فى رسالته: "نعاني من وجود مصنع تدوير القمامة إلى سماد عضوي الكائن في عزبة ماهر 2 البر الشرقي ، الأمر الذى يؤدى الى الروائح الكريهة ، انتشار القوارض بجميع أنواعها".

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