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بين الناس

سكان "عزبة ماهر" يشكون من مصنع تدوير قمامة وسط الكتلة السكنية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد عثمان، من أهالي عزبة ماهر الكتيبة مركز بلبيس، في محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود مصنع تدوير قمامة وسط الكتلة السكنية .

ويقول فى رسالته: "نعاني من وجود مصنع تدوير القمامة إلى سماد عضوي الكائن في عزبة ماهر 2 البر الشرقي ، الأمر الذى يؤدى الى الروائح الكريهة ، انتشار القوارض بجميع أنواعها".
التواصل مع القارئ 01220157313

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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