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الجدول الزمني لتغذية طفل حديث الولادة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:36 ص
الجدول الزمني لتغذية
الجدول الزمني لتغذية الطفل من يوم وحتى 3 سنوات
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أسماء عبد الحفيظ

الأطفال حديثو الولادة لديهم احتياجات غذائية مختلفة عن الأطفال الأكبر سنًا، كشف موقع هيلثي عن إرشادات مفيدة للتغذية من اليوم الأول حتى السنوات القليلة الأولى من حياة الطفل الرضيع.

تغذية حديثي الولادة

يجب أن تأتي تغذية الطفل من حليب الأم و / أو الحليب الاصطناعي فقط.
التغذية حسب الطلب ، وفقًا لإشارات جوع طفلك .
لا تحاول إجبار طفلك على إنهاء الزجاجة عندما يكون ممتلئًا.
تغذية حديثي الولادة: منذ الولادة - 3 شهور

حليب الأم
كل 2-3 ساعات (8-12 رضعة في اليوم) حسب الطلب.

لبن صناعى

كل 3-4 ساعات (6-8 رضعات في اليوم) ، عند الطلب ، حوالي 2-3 معيار لكل رضعة يكون بداخل علبة اللبن الصناعة معيار لكل علبة. 

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