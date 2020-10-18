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فن

بعد لقائه مع عمرو الليثي.. الجمهور يبحث عن حمادة هلال

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:37 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر حمادة هلال، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد لقائه في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

قال حمادة هلال أنه يتمنى تقديم فيلم غنائى عن النجم الراحل محمد فوزى.

وأضاف حمادة هلال ان فيلم حلم العمر نجح وكان بالنسبة له بالفعل هو حلم العمر، موجها رسالة إلى طارق عبد الله قال له فيها "وحشتنى"، مشيرا إلى أن حميد الشاعرى قدم له المساعدة فى بداية مشواره الفنى وصاحب فضل عليه. 

وأضاف أن سر نجاح المهرجانات في المزيكا ، لانها لون جديد و انا بعمل اغنيةً جديدة مع المدفعجية ، و اغنية اشرب شاي عملتها مع اوكا و اورتيجا، وأفضل صوت من مطربى المهرجانات بيعجبنى حسن شاكوش. 

وعن ظهوره في فيديو مع حمو بيكا قال حمادة هلال: كنت في فرح في الاسكندرية وفوجئت ان حد طلب مني ان حمو بيكا يجيى يسلم علي وقولت ماشي ووجدته شخصية خفيفة الدم جدًا و بعدين طلب يتصور معايا و فوجئت بيه بيقول انتظرونى في فيديو كليب مع حمادة هلال ، لكن لا يوجد اى شغل بيننا.

ويذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء السبت والأحد من كل أسبوع على شاشة الحياة.
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