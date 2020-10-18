طاهر محمد طاهر: فضلت الأهلي عن الدوري الإسباني.. وأرفض تشبيهي بـ محمد صلاح





وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس : " سعيد للغاية بفوز النادي الأهلي على الوداد وإن شاء الله سنصعد للنهائي ".





وتابع : " موسيماني مدرب كبير ووظف اللاعبين بشكل جيد وبشكل رائع ".





وأضاف عن مفاوضات الأهلي : "كانت ستتم منذ سنوات ، كنت أريد الإنضمام إلى الدوري الإسباني أو الإيطالي ، لكن مع التغييرات التي حدثت في الفترة الأخيرة بسبب كورونا ، قررت التفكير بعقلانية وأخترت النادي الأهلي ".





وعن تشبيهه بمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي واصل : " أرفض ذلك فنيًا ، بالتأكيد اتمنى الوصول لمستواه لكن لكل لاعب طريقته الخاصة ".





ومن المنتظر أن ينتقل طاهر إلى الأهلي مع بداية الموسم المقبل قادمًا من نادي المقاولون العرب بعقد يمتد لخمس سنوات.

أكد طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي الجديد أنه فضل الفريق الأحمر على الذهاب للدوري الإسباني أو الإيطالي، مشيرًا إلى رفضه التام تشبيهه بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.