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رياضة

طاهر محمد طاهر عن إمكانية انتقاله لـ بيراميدز: لن ألعب في مصر إلا لـ الأهلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:16 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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مجدي سلامة
أكد طاهر محمد طاهر المنتقل حديثًا إلى صفوف النادي الأهلي أنه لن يلعب في مصر إلا للفريق الأحمر. 

وقال طاهر محمد طاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم اسبورتس: "لن ألعب في أي نادي مصري إلا الأهلي بالتأكيد".

وتابع: "رغبتي كانت الاحتراف الخارجي قبل الانتقال إلى النادي الأهلي فلذلك أنا موجود ولن أرحل".

وعن سؤاله عن انضمامه لبيراميدز قال: "لن أذهب لبيراميدز بل أنا في الأهلي وأكررها ثانيًا لن ألعب في مصر إلا للفريق الأحمر".

وكان طاهر محمد طاهر قد انضم منذ قرابة شهر إلى النادي الأهلي لمدة 5 سنوات قادمًا من نادي المقاولون العرب. 

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لمعسكر النادي الأهلي خلال أيام من أجل الاستعداد للموسم الجديد. 

وحقق الأهلي الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقترب بقوة من التأهل إلى نهائي البطولة.

واستطاع الأهلي أن يكسر سلسلة عدم هزيمة الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب "محمد الخامس" حيث انتصر الوداد في 21مباراة وتعادل في 4.

وكانت آخر هزيمة للوداد على ملعب "محمد الخامس" في يوليو عام 2016 على يد الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف من رأسية رامي ربيعة.
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