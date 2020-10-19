برلمانية: 4 قوانين ضمن أولويات مجلس النواب القادم

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدد من القوانين المتوقع أن يستكمل مناقشتها مجلس النواب القادم وهى قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية و قانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدد من القوانين المتوقع أن يستكمل مناقشتها مجلس النواب القادم وهى قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية و قانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات.

قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن البرلمان القادم عليه عبء كبير لأن مجلس النواب الحالى أصدر كم كبير جدا من التشريعات خلال أدوار الإنعقاد الخمسة.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.





جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".





ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.





وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.