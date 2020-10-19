AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فؤاد بدراوى:الوفد لديه 67 مرشحا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
فؤاد بدراوى ، سكرتير
فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى

قال فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد أن حزب الوفد لديه 67 مرشحا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب، متمنيا التوفيق لكل المرشحين فى الانتخابات.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا يستطيع أن يتوقع فرصهم فى الانتخابات، خاصة وأن كل دائرة انتخابية لها ظروفها الخاصة.

ينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وتعديلاته على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ومدة عمل مجلس النواب الحالى تنتهى فى 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية.

كما صدر القانون رقم 174 لسنة 2020، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وبموجب القانون الجديد، تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة.

عدد الأعضاء المنتخبين لـ 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد .

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

تكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
 
وتُقسم جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

143 دائرة للفردي و4 للقوائم.. تشريعية النواب توافق على قانون تقسيم الدوائر

مصادر: البرلمان يناقش قانون تقسيم الدوائر فى جلستة العامة غدا

القصبي: كل 286 ألفا و333 مواطنا يمثلهم مقعد واحد في البرلمان.. فيديو

143 دائرة بدلا من 205 .. لماذا انخفضت دوائر النواب الفردية؟ القانون يجيب

3 أسباب.. لماذا أصدر مجلس النواب قانونا جديدا لتقسيم الدوائر الانتخابية؟

568 نائبا تحت القبة.. تعرف على شكل مجلس النواب القادم

ترشيحاتنا

الزمالك: مسحة جديدة تحسم مصير عودة فرجاني ساسي مع البعثة من المغرب

أخبار سارة.. تعافي 30 مليونا من فيروس كورونا حول العالم

مفاجأة.. الأرصاد: سقوط أمطار بدءًا من الثلاثاء

فعال ومجرب.. أسرع رجيم لنسف الكرش

أخبار الفن| الجمهور يطارد يحيى الفخراني.. بهاء سلطان يتصدر تريند جوجل

أخبار الرياضة| لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي.. ورينيه فايلر يظهر بصحبة الخطيب.. وريال سوسيداد يتصدر الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها

الضربة القاضية.. شاهد لحظة سقوط مصارع شهير قتيلا على أرض الحلبة| فيديو