فؤاد بدراوى:الوفد لديه 67 مرشحا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب





قال فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد أن حزب الوفد لديه 67 مرشحا على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب، متمنيا التوفيق لكل المرشحين فى الانتخابات.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا يستطيع أن يتوقع فرصهم فى الانتخابات، خاصة وأن كل دائرة انتخابية لها ظروفها الخاصة.



