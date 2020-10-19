موسى مصطفى موسى: وضعنا 4 شروطا لمرشحى حزب الغد فى انتخابات مجلس النواب

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أنه حزب الغد وضع شروط لمرشحيه الذين يخوضون انتخابات مجلس النواب القادمة على المقاعد الفردية ، بحيث أن يكون لديه فكر علمى محترم وكفاءة فى أدائه البرلمانى.





وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة أن يكون لدى مرشح حزب الغد فى انتخابات مجلس النواب دراسات تؤهله لخوض انتخابات مجلس النواب، وألا تكون لديه الشخصنة والأنا وأن يبحث عن المصلحة العامة للناس ولا يبحث عن مصلحته الشخصية.





وينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وتعديلاته على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.





ومدة عمل مجلس النواب الحالى تنتهى فى 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية.





كما صدر القانون رقم 174 لسنة 2020، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وبموجب القانون الجديد، تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة.





عدد الأعضاء المنتخبين لـ 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد .





يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.





تكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتُقسم جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي.